Украинский телеканал снял репортаж из Суджи Курской области

Телеканал ТСН в среду, 14 августа показал сюжет из города Суджи Курской области. Корреспондентка телеканала Наталья Нагорная в момент прямого включения находилась в Сумах, но в репортаже были показаны кадры, где журналистка в каске стоит на фоне здания, с которого украинские военные снимают российский флаг.

Издание "Агентство.Новости" установило место съемки сюжета: это школа-интернат в Судже на улице Ленина, недалеко от здания городской администрации. Также в сюжете показали проезд на машине по улице Карла Либкнехта, которая находится примерно на 800 метров севернее школы, отмечает "Агентство".

В репортаже Нагорная говорит, что в Судже остаются около 100 мирных жителей, которые "вынуждены жить в подвалах из-за российских авиабомб". Она рассказала о доставке продовольствия, воды и средств гигиены в Суджу. По словам корреспондентки, люди были благодарны за доставленную Украиной гумпомощь, поскольку "чувствуют себя покинутыми". "Притом говорят, есть такой тезис, что да, их кинули, но просто Путин пока не знает, что такая ситуация на Курщине", - рассказала Наталья Нагорная.

Главком ВСУ сообщил о разгроме войск РФ в Судже

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил 14 августа, что ВСУ разгромили российские войска в Судже. По его словам, за сутки в Курской области украинские силы взяли в плен более 100 российских военнослужащих.

В свою очередь командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что украинские войска не установили контроль над Суджей, поскольку там, как он утверждает, продолжаются "активные боестолкновения".

Наступление ВСУ в Курской области

Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Бои идут в Кореневском, Судженском и Беловском районах. Врио губернатора области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.