Меркель призвала граждан настроиться на продолжительный локдаун

Жителям Германии следует настроиться на то, что ограничительные меры останутся в силе как минимум до января и сильные послабления в ближайшее время не планируются. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая с правительственным заявлением перед бундестагом в четверг, 26 ноября. Частичный локдаун будет отменен не раньше начала января по крайней мере на большей части территории страны пояснила канцлер.

Так как суточный прирост числа зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии не снижается, послабления ограничений невозможны, пояснила Меркель. "Нашей целью было и остается снижение количества инфицированных настолько, чтобы ведомства по делам здравоохранения могли отслеживать и пресекать цепочки заражения", - продолжила канцлер, пояснив, что речь идет о показателе не более 50 случаев заражения на 100 тысяч населения за 7 дней.

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Она также напомнила, что с 23 декабря по 1 января в стране в связи с праздниками будут разрешены встречи общим количеством до 10 человек, не считая детей младше 14 лет, но вместе с тем призвала граждан сократить социальные контакты. Это следует сделать по крайней мере за неделю до встреч с пожилыми родственниками в католическое Рождество 24 декабря, чтобы праздник был "безопасным", отметила глава правительства. По ее словам, "нас снова, без сомнения, ожидают тяжелые месяцы".

Более 22,2 тысячи новых случаев коронавируса в Германии

26 ноября в Германии зарегистрировано 22 268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха. Это на 3600 случаев больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в ФРГ вирусом SARS-CoV-2 заразились более 983 588 жителей ФРГ, общее количество смертей в результате заражения составляет 15 160.

В начале ноября в стране был введен частичный локдаун, в рамках которого закрыты такие заведения, как музеи, кинотеатры, театры, фитнесс-студии, бассейны, тату- и массажные салоны. Рестораны могут продавать еду лишь "на вынос", разрешены встречи только между членами не более чем двух домохозяйств общим количеством до пяти человек. 25 ноября на совещании Меркель с главами федеральных земель Германии ограничительные меры были продлены и частично ужесточены.

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