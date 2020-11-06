11 ноября в условиях пандемии: в Германии отменяют всё

Любители карнавала в Германии умеют праздновать с размахом. Веселье до небес, пиво льется рекой, поднимая настроение и заставляя забыть подобающую в обыденной ситуации сдержанность. Праздновать традиционный рейнский карнавал принято в тесноте, взявшись под руки и раскачиваясь в такт, распевая карнавальные шлягеры, обниматься и целоваться с ряжеными, танцевать в набитых до отказа пивных и на улице перед ними...

Без пива, танцев и поцелуев

В этом году всего этого не будет. Все то, что является сутью карнавала, во время пандемии коронавируса строго противопоказано, потому что способствует распространению опасного заболевания. Так называемый мягкий локдаун, который вступил в силу в Германии 2 ноября и продолжится как минимум до конца месяца, включает и отмену традиционного празднования открытия карнавального сезона, который начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут. В этот день улицы рейнских карнавальных столиц - Кельна, Дюссельдорфа, Майнца - полны людей, среди которых не только жители этих городов, но и многие тысячи туристов. В 2020-м году все будет иначе.

Так председатель оргкомитета кельнского карнавала Кристоф Кукелькорн объявлял о том, как он (не) будет проходить

Помимо ограничений, действующих в рамках локдауна по всей стране (можно собираться только группами не более десяти человек, причем из двух лишь семей, закрыты кафе и рестораны, которые могут продавать еду только навынос, и так далее), в Кельне весь день 11 ноября будет действовать запрет на потребление алкоголя на улицах и значительные ограничения на его продажу. Городская администрация Кельна призывает: "Пожалуйста, оставайтесь дома. Но не празднуйте и там. Оставайтесь в узком кругу, в семье, сократите контакты". Подкрепить призывы должны сотни полицейских, которые специально для этого прибыли в Кельн накануне 11 ноября из других городов Германии. Они будут патрулировать улицы города в этот день и дежурить на центральных площадях, где обычно собираются ряженые.

В Дюссельдорфе отметят начало карнавального сезона лишь чисто формально - с участием мэра города и президента оргкомитета карнавала у городской ратуши. При этом граждан настоятельно просят к ратуше не приходить. Но открытие будет транслироваться по телевидению.

Оркестр на балконе

Под запретом из-за локдауна оказались и традиционные шествия в день Святого Мартина, который также празднуют 11 ноября. Обычно дети ходят с фонариками по улицам городов, распевая песни о Святом Мартине. Впереди оркестр и, в доспехах и на лихом коне, - сам рыцарь Мартин, разделивший по легенде свой плащ с нищим и признанный позже (не только, конечно, за это) святым. Обычно в детских садах и школах дети сами мастерят фонарики, мастерили и на этот раз. Но в этом году разрешается праздновать день Святого Мартина только во дворах школ и детских садов, без участия родителей и с соблюдением всех мер гигиены. Даже рыцарь Мартин обязан носить маску.

Так обычно праздновали день Святого Мартина

День Святого Мартина и связанные с ним традиции пользуются большой популярностью в Германии. Чтобы не отказываться от праздника совсем, Евангелический союз тромбонистов Германии призвал всех, кто играет на медных духовых инструментах, исполнить вечером в день Святого Мартина традиционные песни с балкона, террасы или стоя в саду своего дома.

Зимний сезон откладывается

В ноябре на самой высокой горе Германии Цугшпитце (Zugspitze) обычно начинается лыжный сезон. О том, что его старт запланирован в этом году на 13 ноября, было объявлено за месяц до этой даты. Но потом наступил локдаун. И железная дорога, доставляющая лыжников к вершине, объявила об остановке движения поездов.

Впрочем, железнодорожники очень надеются, что туристам еще доведется покататься на лыжах этой зимой. Правда, когда это будет и будет ли вообще, пока никто не может сказать.

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