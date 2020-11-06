11 ноября в условиях пандемии: в Германии отменяют всё

Любители карнавала в Германии умеют праздновать с размахом. Веселье до небес, пиво льется рекой, поднимая настроение и заставляя забыть подобающую в обыденной ситуации сдержанность. Праздновать традиционный рейнский карнавал принято в тесноте, взявшись под руки и раскачиваясь в такт, распевая карнавальные шлягеры, обниматься и целоваться с ряжеными, танцевать в набитых до отказа пивных и на улице перед ними...
Без пива, танцев и поцелуев
В этом году всего этого не будет. Все то, что является сутью карнавала, во время пандемии коронавируса строго противопоказано, потому что способствует распространению опасного заболевания. Так называемый мягкий локдаун, который вступил в силу в Германии 2 ноября и продолжится как минимум до конца месяца, включает и отмену традиционного празднования открытия карнавального сезона, который начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут. В этот день улицы рейнских карнавальных столиц - Кельна, Дюссельдорфа, Майнца - полны людей, среди которых не только жители этих городов, но и многие тысячи туристов. В 2020-м году все будет иначе.
Так председатель оргкомитета кельнского карнавала Кристоф Кукелькорн объявлял о том, как он (не) будет проходить
Помимо ограничений, действующих в рамках локдауна по всей стране (можно собираться только группами не более десяти человек, причем из двух лишь семей, закрыты кафе и рестораны, которые могут продавать еду только навынос, и так далее), в Кельне весь день 11 ноября будет действовать запрет на потребление алкоголя на улицах и значительные ограничения на его продажу. Городская администрация Кельна призывает: "Пожалуйста, оставайтесь дома. Но не празднуйте и там. Оставайтесь в узком кругу, в семье, сократите контакты". Подкрепить призывы должны сотни полицейских, которые специально для этого прибыли в Кельн накануне 11 ноября из других городов Германии. Они будут патрулировать улицы города в этот день и дежурить на центральных площадях, где обычно собираются ряженые.
В Дюссельдорфе отметят начало карнавального сезона лишь чисто формально - с участием мэра города и президента оргкомитета карнавала у городской ратуши. При этом граждан настоятельно просят к ратуше не приходить. Но открытие будет транслироваться по телевидению.
Оркестр на балконе
Под запретом из-за локдауна оказались и традиционные шествия в день Святого Мартина, который также празднуют 11 ноября. Обычно дети ходят с фонариками по улицам городов, распевая песни о Святом Мартине. Впереди оркестр и, в доспехах и на лихом коне, - сам рыцарь Мартин, разделивший по легенде свой плащ с нищим и признанный позже (не только, конечно, за это) святым. Обычно в детских садах и школах дети сами мастерят фонарики, мастерили и на этот раз. Но в этом году разрешается праздновать день Святого Мартина только во дворах школ и детских садов, без участия родителей и с соблюдением всех мер гигиены. Даже рыцарь Мартин обязан носить маску.
Так обычно праздновали день Святого Мартина
День Святого Мартина и связанные с ним традиции пользуются большой популярностью в Германии. Чтобы не отказываться от праздника совсем, Евангелический союз тромбонистов Германии призвал всех, кто играет на медных духовых инструментах, исполнить вечером в день Святого Мартина традиционные песни с балкона, террасы или стоя в саду своего дома.
Зимний сезон откладывается
В ноябре на самой высокой горе Германии Цугшпитце (Zugspitze) обычно начинается лыжный сезон. О том, что его старт запланирован в этом году на 13 ноября, было объявлено за месяц до этой даты. Но потом наступил локдаун. И железная дорога, доставляющая лыжников к вершине, объявила об остановке движения поездов.
Впрочем, железнодорожники очень надеются, что туристам еще доведется покататься на лыжах этой зимой. Правда, когда это будет и будет ли вообще, пока никто не может сказать.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Fastelovend и Fasteleer - собственно, карнавал по-кельнски. Карнавальный сезон (Session) начинается 11 ноября, а уличный карнавал стартует в один из четвергов февраля или марта - "бабий четверг" (Weiberfastnacht) и заканчивается в "пепельную среду" (Aschermittwoch) на следующей неделе. Уличный карнавал также называют "пятым временем года" (fünfte Jahreszeit) или "безумными днями" (Tollen Tage).
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Краткий словарь кельнского карнавала
Jecken - ряженые и все прочие лица, бурно и активно отмечающие карнавал. Слово jeck на местном кельнском диалекте означает "сумасшедший", а вопрос "Bist du eijentlich jeck?" в переводе на разговорный немецкий язык будет звучать так: "Spinnst du?" ("С ума сошел?").
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Kölle Alaaf!" - главное карнавальное приветствие в Кельне. Слово "Alaaf" вошло в местный диалект не позже середины XVI века. Изначально употреблялось в качестве тоста, означавшего призыв и готовность бросить все ради поднятого бокала. Позже прибавилось еще одно значение - прославление Кельна в качестве лучшего города на свете.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Kölsch - название диалекта и кельнского пива. Наблюдения показывают, что после изрядного его количества на местном языке начинают говорить даже приезжие, вообще не владеющие никаким немецким. Этот бочонок кёльша и талисман местной футбольной команды преподнесли архиепископу Райнеру Марии Вёльки во время церемонии его введения в должность в 2014 году. Он вырос в Кельне и хорошо знаком с традициями.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Клич "D'r Zoch kütt!" означает приближение одной из праздничных процессий. Они проходят в разных районах и пригородах Кельна в дни уличного карнавала. Главное шествие - Rosenmontagszug. Для него отведен так называемый "розовый" или "бешеный понедельник". В карнавальное воскресенье по маршруту главной процессии проходит шествие школ и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch.
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Kamelle!" - с помощью этого призыва карнавальная публика, особенно - дети, требует от участников шествий пощедрее разбрасывать "метательный материал" (Wurfmaterial) - карамельки и прочие сладости. Особую осторожность следует соблюдать при ловле коробок конфет и больших шоколадок. Они летают с такой скоростью, что при неудачном стечении обстоятельств могут несколько испортить праздник.
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Strüssjer!" Этот призыв выкрикивается на одном дыхании с предыдущим: "Kamelle! Strüssjer!". С его помощью зрители требуют бросать в толпу тюльпаны, гвоздики, мимозы и прочие цветочки. Диалектное слово происходит от литературного немецкого "Sträußchen", то есть букетик.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Bützcher - поцелуйчик. Во время карнавала можно и нужно целоваться. Символический ритуал совершается не только со знакомыми, но и абсолютно посторонними людьми. Правда, поцелуй - в одну щечку или обе - еще не является, как говорится, поводом для знакомства. Во время шествий много поцелуев также достается полицейским, следящим за порядком.
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Краткий словарь кельнского карнавала
Участники карнавала всегда находятся в движении, хотя бы чтобы не замерзнуть в обычно прохладную погоду. Если же они стоят на месте в какой-нибудь пивной, то все равно танцуют под традиционные хиты и качаются, взявшись за руки. Выражение "Schunkele un danze" как раз означает этот музыкально-поступательный процесс.
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Краткий словарь кельнского карнавала
"Jet ze müffele?" - "Что-нибудь перекусить?". Потребление пива стимулирует аппетит, особенно на свежем воздухе. Среди самых популярных кельнских блюд и закусок - кровяная колбаса (Flönz), ржаные булочки с сыром (Halver Hahn), отварные свиные рульки (Hämcher), картофельные оладьи (Rievkooche), а также тефтельки (Frikadellen).
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Краткий словарь кельнского карнавала
Weetschaff. Происходит от литературного слова Wirtschaft, которым обозначаются не только экономика и народное хозяйство, но также пивные и рестораны. Из них на время уличного карнавала выносят всю мебель, чтобы народу было, где повеселиться под песни и пиво. Перед большинством таких заведений выстраиваются очереди, но и на улице в эти дни и ночи никому не скучно. Kölle Alaaf!
Автор: Зильке Вюнш, Максим Нелюбин