МАГАТЭ пока не получило доступ к крышам энергоблоков ЗАЭС

На 499-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 7 июля (время московское).

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На саммите НАТО в Вильнюсе Украина должна получить четкое представление о будущем членстве в альянсе, заявила президент Словакии Зузана Чапутова после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Братиславе. "Членство Украины в НАТО - это вопрос о том, "когда", а не "если", - заявила Чапутова на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой. Она также добавила, что Словакия видит в Украине страну, которая в будущем станет членом Европейского Союза.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получили доступа к крыше Запорожской атомной электростанции, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. Он рассказал, что запросил доступ на посещение крыш 3-го и 4-го энергоблоков и "вполне уверен", что Россия даст это разрешение. При этом Гросси отметил, что речь идет об "активной зоне боевых действий", и в таких случаях на разрешение может потребоваться "один или два дня".

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ "добились некоторого прогресса" в инспектировании нескольких участков ЗАЭС. Они уже проверили несколько объектов, включая бассейны для охлаждения, и не увидели "никаких признаков взрывчатых веществ или мин в этих местах".

Между тем на новых фотографиях четвертого энергоблока ЗАЭС, которые были сделаны со спутника Planet Labs 5 июня, видны неопознанные белые предметы, появившиеся на крыше.

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Швейцария вслед за Австрией присоединяется к европейскому проекту ПВО "Небесный щит". Меморандум об участии в проекте противовоздушной обороны был подписан на встрече в Берне, на которой присутствовали министры обороны Швейцарии, Австрии и Германии, сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

"Небесный щит" - это инициатива Германии, стартовавшая в августе 2022 года и направленная на совершенствование противовоздушной обороны в Европе, в частности - усиление защиты от баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. На сегодняшний день в проекте участвуют Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения.

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Совет обороны Харьковской области принял решение о возобновлении очного обучения в школах, колледжах и вузах. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Офлайн-обучение будет возможно только при соблюдении обязательных требований. В их числе - наличие специальных укрытий, работающая система оповещения, определенные пути эвакуации, запасы воды и медикаментов и проведение уроков безопасности по необходимым действиям в случае воздушной тревоги.

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Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. По словам генсека НАТО, Зеленский примет участие в инагурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. До этого украинская сторона заявляла, что президент Украины поедет на вильнюсский саммит лишь в том случае, если на встрече будут сделаны реальные шаги на пути к приему Украины в НАТО.

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 июля 14.00 - 23.59

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