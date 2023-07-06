Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 июля.

На 498-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 6 июля (время московское).

Украина и Болгария углубляют военное сотрудничество

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Украина и Болгария договорились существенно активизировать сотрудничество в сфере обороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Николаем Денковым в Софии. Украина, по словам Зеленского, ожидает от Болгарии "продолжения сотрудничества, которое уже помогло защитить многие жизни", и в ответ поделится приобретенным во время войны опытом. Президент подчеркнул, что болгарскую военную помощь Украина собирается использовать только в оборонительных целях. "Чтобы родители могли защитить своих детей", - отметил Зеленский.

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Финляндия выделит еще 105 млн евро на военную поддержку Украины, сообщается на сайте финского Минобороны. В частности, средства пойдут на зенитное оружие и боеприпасы. "Результат войны будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью нашей безопасности", - заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

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Болгария продаст Украине два ядерных реактора российского производства и другое энергетическое оборудование за сумму около 600 млн евро, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сделка близка к заключению, но переговоры еще продолжаются. Оборудование изначально предназначалось для недостроенной АЭС "Белене". По информации издания, так как Киеву сложно будет найти такую сумму, в приобретении реакторов для Украины может поучаствовать Вашингтон.

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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Там он убедился, что "нарушений пределов безопасности нет", утверждается в сообщении российского Telegram-канала оккупированной станции.

Зеленский: Контрнаступление ВСУ идет по плану

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Контрнаступление украинской армии "идет по плану", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News. "Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление было завершено за более короткий срок, но есть реальность. Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся вперед, хотя и не так быстро (как хотелось бы. - ABC News). Но мы продвигаемся", - сказал он.

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Россельхозбанк не рассматривает создание "дочки" с подключением к SWIFT для расчетов в рамках зерновой сделки, заявил первый зампред РСХБ Кирилл Левин. Ранее о готовности ЕС позволить находящемуся под санкциями банку создать дочернюю компанию, которой дали бы доступ к SWIFT ради продления соглашения по экспорту зерна, писала газета Financial Times.

NYT: США поставят Украине кассетные боеприпасы

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США вскоре объявят о поставке кассетных боеприпасов для Украины, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Джо Байдена. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявила об использовании кассетных боеприпасов как Россией, так и Украиной, что привело к жертвам среди мирного населения.

Использование, производство и хранение кассетных боеприпасов запрещено в более чем сотне государств мира, подписавших соответствующую конвенцию. Россия, Украина и США не входят в число этих стран.

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), планировавшая к сентябрю выделить свой российский бизнес, откладывает выход из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Австрия решила защищать свои многолетние отношения с Москвой и надеется на скорое завершение войны, заявили собеседники информагентства.

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Россия и Украина обменялись пленными - по 45 военных с каждой стороны. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Среди возвращенных на родину украинских солдат - защитники "Азовстали". Кроме того, в Украину вернулись двое детей, вывезенных ранее в РФ. "Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - сообщил Ермак.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, пишут турецкие СМИ. Главными темами переговоров должны стать истекающая 17 июля "зерновая сделка" и предстоящий саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Киево-Печерскую лавру опечатывает полиция

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В Киево-Печерскую лавру пришли сотрудники полиции и Минкультуры Украины, сообщают очевидцы. Полицейские опечатывают корпуса, которыми по решению суда больше не имеет право пользоваться Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор аренды лавры с УПЦ МП, объяснив это нарушениями со стороны церкви в вопросе использования госимущества.

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Темпы предоставления обещаний военной помощи Украине со стороны западных стран снижаются, следует из доклада Института мировой экономики (IfW) в Киле. В период с 25 февраля по 31 мая объем зарегистрированных обязательств в ценовом выражении вырос на 13 млрд евро и составил в общей сложности около 165 млрд евро. Почти 9 млрд евро из этой суммы - обещанная военная помощь, отмечают аналитики. "После всплеска новых обещаний в преддверии годовщины с начала войны общий объем обязательств сторонников Украины имеет тенденцию к общему снижению", - заявил руководитель аналитической группы Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).

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Курс евро на Московской бирже пробил отметку в 100 рублей - впервые с марта 2022 года. На 10.50 мск в четверг, 6 июля, за европейскую валюту давали 101,80 рубля. Резкое падение курса рубля началось после мятежа ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.

Эксперты: Украина сравнялась с Россией по числу танков

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Украина догнала Россию по количеству танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о западных поставках оружия Киеву, которые ведет Институт мировой экономики в Киле (IfW), и сведения о потерях сторон в войне, собираемые аналитическим проектом Oryx.

На момент вторжения у Украины было 987 танков, 550 из них ВСУ потеряли в боях, но зато украинским военным удалось захватить 545 боевых машин РФ, подсчитали в Oryx. При этом страны Запада поставили Киеву еще 471 танк, а 286 единиц боевой техники еще должны быть переданы ВСУ. То есть общее число танков у Украины за время войны выросло и достигло 1,5 тысячи.

Россия же начала вторжение в соседнюю страну с 3417 танками, но, по оценкам Oryx, сейчас у нее осталось всего 1,4 тысячи. Кроме того, Украина сократила разрыв в артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает Bloomberg.

Хроника событий 6 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 июля 14.00 - 23.59 >>>

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