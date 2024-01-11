Лукашенко готовит амнистию в Беларуси: кого освободят

Власти в Минске готовят амнистию в связи с 80-летием освобождения Беларуси от нацистов. Однако политических заключенных амнистия, судя по заявлениям чиновников, не коснется.

В четверг, 11 января, Александр Лукашенко обсудил с главами силовых ведомств готовящуюся амнистию в связи с 80-летием освобождения Беларуси от нацистов, которое будет отмечаться 3 июля 2024 года. Белорусский правитель заявил, что "ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений" и "к вопросу амнистии надо подойти нетрадиционно".

Беларусь сейчас занимает первое место в Европе по числу заключенных с учетом населения - их там 345 на 100 тысяч человек. Для сравнения: в России - 329, в Польше - 188, в Литве - 139. По данным правозащитного центра "Весна", политзаключенными в Беларуси признаны более 1400 человек. Но на самом деле отправленных за решетку по политическим мотивам в стране больше - не все сообщают о преследовании правозащитникам, опасаясь ухудшения условий заключения.

Кого коснется новая амнистия?

Как пояснил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, под амнистию в этом году должны попасть лица, совершившие менее тяжкие преступления или преступления, не представляющие большой общественной опасности. На освобождение или послабление смогут рассчитывать несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей, пенсионеры, люди с инвалидностью, больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные и так далее.

Максим Знак и Мария Колесникова, судя по заявлениям чиновников, под амнистию попасть не смогут Фото: Viktor Tolochko/SNA/imago images

По словам Кубракова, из колоний должны быть освобождены 900 человек, из исправительных учреждений открытого типа (так называемая "химия") - 460. Министр сообщил, что осужденные по "экстремистским" и "террористическим" статьям под амнистию, не попадут. "Нами было предложено: экстремисты и террористы, которые осуждены и привлечены к уголовной ответственности, - к ним амнистию не применять, - цитирует чиновника госагентство БелТА . - Наше предложение поддержали. Потому что все понимают, что совершили эти люди. И на сегодняшний день проблема остается".

Глава МВД считает, что у каждого, кто был осужден за "экстремизм и терроризм", была возможность обратиться к Лукашенко с прошением о помиловании. И обращения тех, кто такие прошения написал, были частично удовлетворены. У остальных МВД раскаяния не увидело.

В чем нетрадиционность такого подхода к амнистии?

Президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Мария Колесова-Гудилина напоминает, что амнистии в Беларуси приурочены, как правило, ко Дню освобождения Беларуси. Подход, чаще всего, один и тот же: "То есть несовершеннолетние, люди с инвалидностью, женщины с детьми". Одно время под амнистию не могли попасть лица, осужденные по коррупционным статьям УК или отбывающие наказания за преступления, связанные с наркотиками.

Колесова-Гудилина напоминает, что амнистия ко Дню народного единства, которую белорусские власти провели в 2022 году, изначально ожидалась более массовой. Была надежда, что начнут отпускать людей, осужденных по "политическим" статьям, например, по ст. 342 УК (участие в протестах) или ст. 293 УК (массовые беспорядки). Но, к сожалению, под амнистию они не попали.

"Но у нас есть политзаключенные, которые осуждены не по этим статьям. Например, Виктор Бабарико - по экономической статье", - говорит глава ассоциации. По ее словам, заявления чиновников чаще всего не соответствуют тому, что будет в итоговом документе об амнистии. Колесова-Гудилина напоминает, что существует гуманитарный список политзаключенных, куда входят лица, которым тяжело отбывать наказание: люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями. По ее мнению, маловероятно, что амнистия коснется значимых белорусских политических фигур.

Почему Лукашенко не хочет амнистировать политзаключенных?

Юрист Народнодного антикризисного управления (НАУ) Михаил Кирилюк считает, что причины этого очевидны. По его словам, политический кризис в стране не разрешен, общественное напряжение не спало, несмотря на тысячи политзаключенных и сотни тысяч уехавших: "Режим не получил необходимой ему внутренней легитимности, признания среди белорусского народа, не говоря уже про внешнюю легитимность. В освобождении этих людей он видит угрозу власти".

Амнистия, объясняет он, с точки зрения права применяется в тех случаях, когда достигнута цель наказания, когда общественная опасность от человека исчерпала себя, когда человек перевоспитан и есть уверенность, что он не встанет на путь преступлений снова. "Так вот, мы видим, что правовая система, которая существует в Беларуси сейчас, подменила общественную опасность опасностью для власти, режима Лукашенко", - подвел итог Кирилюк.

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