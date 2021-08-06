СМИ: Любовь Соболь улетела из России

Соратница Алексея Навального вылетела из Внуково рейсом в Турцию, утверждают журналисты телеканала РЕН-ТВ. Сама Соболь никаких заявлений на эту тему не делала.
Любовь Соболь
Оппозиционный политик, соратница Алексея Навального Любовь Соболь улетела в Турцию, несмотря на запрет суда покидать Москву и Московскую область, сообщает в воскресенье, 8 августа, телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Позже эту же информацию распространили еще несколько российских СМИ.
По словам собеседника канала, Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа. В Турции она должна сделать пересадку, конечный пункт ее поездки пока не известен, утверждается в репортаже.
Приговор Соболь по "санитарному делу"
3 августа Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь в рамках так называемого "санитарного дела" виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Именно так суд расценил призывы Соболь и других соратников оппозиционера Алексея Навального выйти 23 января на митинг в его поддержку.
В итоге политика приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. В течение этого срока Соболь запрещается покидать жилье с 22 часов вечера до 6 утра, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, ее обязали три раза в месяц являться на инспекцию.
"Квартирное дело" Любови Соболь
Ранее суд приговорил Любовь Соболь по так называемому "квартирному делу" (о проникновении в жилище возможного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого политик считает отравителем Навального) к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты.
Сама Любовь Соболь на момент публикации материала DW никак не прокомментировала сообщения СМИ о ее возможном отъезде из России. Между тем днем 8 августа на канале политика в YouTube был опубликован очередной выпуск ее авторской программы "Что случилось?", одной из тем которого было отравление Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".