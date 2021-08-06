 СМИ: Любовь Соболь улетела из России | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2021

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Россия

СМИ: Любовь Соболь улетела из России

Соратница Алексея Навального вылетела из Внуково рейсом в Турцию, утверждают журналисты телеканала РЕН-ТВ. Сама Соболь никаких заявлений на эту тему не делала.

Соратница Алексея Навального, юрист и оппозиционный политик Любовь Соболь после процесса по санитарному делу

Любовь Соболь

Оппозиционный политик, соратница Алексея Навального Любовь Соболь улетела в Турцию, несмотря на запрет суда покидать Москву и Московскую область, сообщает в воскресенье, 8 августа, телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Позже эту же информацию распространили еще несколько российских СМИ.

По словам собеседника канала, Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа. В Турции она должна сделать пересадку, конечный пункт ее поездки пока не известен, утверждается в репортаже.

Приговор Соболь по "санитарному делу"

3 августа Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь в рамках так называемого "санитарного дела" виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Именно так суд расценил призывы Соболь и других соратников оппозиционера Алексея Навального выйти 23 января на митинг в его поддержку.

В итоге политика приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. В течение этого срока Соболь запрещается покидать жилье с 22 часов вечера до 6 утра, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, ее обязали три раза в месяц являться на инспекцию.

"Квартирное дело" Любови Соболь

Ранее суд приговорил Любовь Соболь по так называемому "квартирному делу" (о проникновении в жилище возможного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого политик считает отравителем Навального) к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты.

Сама Любовь Соболь на момент публикации материала DW никак не прокомментировала сообщения СМИ о ее возможном отъезде из России. Между тем днем 8 августа на канале политика в YouTube был опубликован очередной выпуск ее авторской программы "Что случилось?", одной из тем которого было отравление Алексея Навального.

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

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  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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