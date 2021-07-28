Любовь Соболь заявила о требовании Роскомнадзора закрыть ее аккаунт в Twitter

Российский оппозиционный политик, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь сообщила о требовании Роскомнадзора заблокировать ее аккаунт в Twitter. В среду, 28 июля, она написала о получении соответствующей информации от руководства соцсети.

В уведомлении Роскомнадзора указывается, что аккаунт Соболь распространяет информацию с нарушением законодательства в связи с признанием ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Навального экстремистскими организациями. Российское ведомство указало, что микроблог Соболь "используется для пропаганды деятельности и реализации мероприятий ФБК" и других связанных с Навальным организаций, в том числе для сбора средств и продвижения проектов.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube закрыть каналы сторонников Навального Владимира Милова, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади.

Роскомнадзор заблокировал почти 50 сайтов Навального и его соратников

Ранее команда Навального сообщила, что Роскомнадзор заблокировал почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером и его сторонниками, в том числе Navalny.com. Среди прочего, блокировка коснулась сайтов 39 штабов Навального. "Это было ожидаемо, и мы знаем, что с сайтом Умного голосования votesmart.appspot.com они могут сделать то же самое", - говорится в заявлении соратников политика.

В ответ Навальный заявил, что власти "переоценивают свои возможности", считая себя "повелителем интернета". Оппозиционер констатировал, что его самого и его соратников запретили в СМИ, на выборах, а "теперь пытаются выключить из интернета". "Давайте покажем, что не позволим чиновникам распоряжаться нашим любимым интернетом, наводя тут порядки, как будто это Химкинский суд", - написал он в соцсетях, назвав решение Роскомнадзора "интересным экспериментом".

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями"Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

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