Лавров: РФ придется отменить мораторий на размещение РСМД

"На сегодня очевидно, что, например, наш (российский. - Ред.) мораторий на размещение РСМД (Ракет средней и меньшей дальности. - Ред.) уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться", - такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА "Новости" . Оно было опубликовано в воскресенье, 29 декабря.

Позицию Москвы в этом вопросе глава МИД РФ аргументировал тем, что США, по его утверждению, "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира".

"Решимость в реализации компенсирующих мер", по словам Лаврова, Москва продемонстрировала, проведя "испытание в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В конце ноября ВС РФ нанесли удар этой ракетой по украинскому городу Днепр. В последствии президент РФ Владимир Путин заявил, что эта атака стала ответом на удары Украины по территории России американскими ракетами ATACMS и HIMARS, а также британскими Storm Shadow.

Говорить о том, "что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит свое существование", Лавров не стал. "В предстоящий год еще многое может случиться", - указал он.

Перспектива мирных переговоров по Украине

Комментируя перспективу мирных переговоров по Украине в наступающем году, Сергей Лавров выразил уверенность, что и у действующей, и у будущей администрации США в этом плане есть рычаги давления на Киев.

Что касается российских условий для начала таких переговоров, то в этой связи Лавров указал на необходимость "устранения долговременных угроз безопасности России", связанную с обеспечением внеблокового статуса Украины и прекращением "экспансии НАТО". Кроме того, "Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации", заявил он. Подразумевается, судя по всему, отказ Украины от возвращения своих восточных регионов, оккупированных Россией в ходе войны, а также Крыма.

О российских военных базах в Сирии

Что касается ситуации, сложившейся в Сирии после свержения там повстанцами президента Башара Асада, то Сергей Лавров отметил, что "произошедшая смена власти и изменение положения дел "на земле" вносят определенные корректировки в отношении российского военного присутствия" в этой стране.

Возможность сохранения российских военных баз в Сирии, а также условия их функционирования, содержания и обеспечения "могли бы стать предметом переговоров с новым сирийским руководством", указал министр иностранных дел РФ.