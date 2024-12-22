Украинцы о 2025-м: надежда на мир, но не любой ценой

С каким настроением ждут 2025 год в Украине, которая уже третий год отражает российскую агрессию? Что думают украинцы о возможных мирных переговорах с Россией, верят ли в победу Украины в этой войне?

Конец 2024 года для украинцев выдался непростым. После наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области Россия усилила наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также воздушные атаки на энергетические объекты и мирные города. По подсчетам американского издания The Wall Street Journal, этой осенью количество выпущенных РФ дронов и ракет вчетверо превысило показатели аналогичного периода 2023 года.

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре лишь усилила чувство неопределенности среди украинцев относительно дальнейшего развития событий. Хотя завершение войны в Украине Трамп назвал одним из приоритетов своей внешней политики, остается непонятным, как и на каких условиях должен быть достигнут мир. Также открытым является вопрос дальнейшей военной помощи Киеву со стороны США. Однако надежды на справедливый мир путем переговоров с РФ среди украинцев растут, говорят эксперты.

Еще один год войны в Украине. "Главное - мы выстояли"

По оценке председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, 2024 год стал наиболее сложным периодом после начала войны: "Но главное - мы выстояли".

Несмотря на усталость, украинское общество демонстрирует хоть и меньший, но "удивительно высокий" уровень оптимизма, говорит в разговоре с DW Антон Грущецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС). Веру в победу, по данным различных социологических служб, выражают от 83 до 88 процентов украинцев. В то же время пессимизм также становится более заметным - прежде всего, из-за высокой неопределенности будущего и фрустрации из-за недостаточной поддержки со стороны западных партнеров, указывает Грушецкий.

Флаги Украины и ЕС на фоне флагов стран-членов ЕС Фото: Yves Herman/REUTERS

"Большинство украинцев верят, что есть силы в дальнейшем сопротивляться и достичь успеха в войне, но чувствуют не совсем тот уровень поддержки (которого ожидали. - Ред.). Было много сильных слов, за которыми не следовало сильных решений. И это накладывается на то, что у украинцев просто нет опции сложить оружие. Есть понимание, что война экзистенциальная", - говорит Грушецкий. По его словам, доля украинцев, готовых терпеть войну, сколько потребуется, остается с октября стабильной - на уровне около 60 процентов. В то же время украинцы ожидают приближения перспективы мира, добавляет социолог.

Готовность к переговорам не означает готовность к уступкам

На этом фоне идея переговоров с Россией приобретает большее принятие среди населения. По сравнению с прошлым годом, доля тех, кто категорически выступает против, уменьшилась с около трети до 12 процентов, свидетельствует исследование Info Sapiens, проведенное в ноябре по заказу центра "Новая Европа".

Так, неизбежными переговоры с РФ считает военнослужащий Евгений, с которым DW пообщалась на Майдане в Киеве, где количество флажков с именами погибших защитников увеличивается чуть ли не ежедневно. В то же время военный выразил надежду, что переговоры принесут результат в пользу Украины.

"Все зависит от ситуации на фронте. Должна не прекращаться поддержка стран-партнеров. А мы должны продолжать борьбу - поддерживать армию и все делать для победы", - считает он. При этом к идее вести войну вплоть до освобождения всех оккупированных территорий защитник настроен скептически.

Флажки в цветах государственного флага и свечи в память об украинских военных, погибших на войне Фото: Max Zander/DW

Как объясняет Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы "Центра Разумкова", влияние на восприятие идеи переговоров имеет, в частности, изменение риторики политического руководства Украины, которое не отвергает этот сценарий с лета этого года.

"Но точно так же, как и власть говорит, что мы готовы вести переговоры, но не готовы отказываться (от территорий. - Ред.), также и граждане: большинство рассматривает переговоры не как средство уступить что-то, а как способ достичь приемлемого для Украины результата, в частности, возвращения территорий", - отмечает Мищенко. Доля украинцев, готовых признать за Россией оккупированные территории в обмен на мир, по данным "Центра Разумкова", за год увеличилась несущественно - с пяти до девяти процентов.

Сначала гарантии безопасности, потом освобождение территорий

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подтверждает: в Украине царит консенсус относительно нелегитимности оккупации Россией части украинских территорий. В то же время готовность отложить их освобождение на будущее ради мира, по его словам, увеличивается.

"Когда мы задаем вопрос в формате пакетов мирных договоренностей, более половины украинцев будут готовы принять отсрочку освобождения территорий в обмен на гарантии безопасности. Респонденты отмечают, что это трудное решение, но сейчас приоритет номер один - получение эффективных гарантий безопасности, а не очередной Будапештский меморандум", - отмечает социолог. В 1994 году РФ, США и Великобритания в обмен на отказ Киева от ядерного оружия обязались уважать суверенитет и существующие границы Украины.

При этом 64 процента украинцев не считают целесообразными переговоры с РФ без реальных гарантий Запада, свидетельствует исследование Info Sapiens. Лучшей гарантией безопасности для Украины, по мнению Михаила, с которым DW пообщалась на киевском Майдане, остается членство в НАТО. "Это было бы важнейшей гарантией того, что на нас снова не нападут. Даже при условии, если мы отдадим какие-то территории. Но если нас будут склонять к замораживанию конфликта без принятия в НАТО, то чем это отличается от тех бумажек, которые мы подписывали, отдавая ядерное оружие?", - говорит наш собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP/picture alliance

В вопросе гарантий безопасности, по словам первого заместителя директора центра "Новая Европа" Сергея Солодкого, прослеживаются две основные тенденции: стремление полагаться на собственные силы и расчет на коллективную оборону.

Среди пяти предложенных вариантов во время исследования лучшей гарантией безопасности украинцы назвали разработку ядерного оружия (около 31 процента) и интеграцию в НАТО (около 29 процентов) по модели "постепенного вступления". Эта модель предусматривает, что приглашение в НАТО получает все государство в пределах международно признанных границ, но действие статьи о коллективной обороне распространяется на ныне оккупированные территории только после их освобождения. Третьим по популярности вариантом стал оборонный союз Украины и США с возможностью размещения американских войск (около 11 процентов), тогда как сценарий отправки миротворцев ООН лучшей гарантией безопасности считают 8,9 процента опрошенных, а размещение войск европейских стран - всего 6,4 процента.

По мнению политолога Владимира Фесенко, с приходом Трампа в Белый дом ситуация для Украины существенно меняется. Если предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом указывала, что решение о времени начала переговоров должен принимать Киев, республиканец решительно настроен на завершение боевых действий, поэтому переговоры неизбежны. Однако, по мнению политолога, четкой стратегии, как достичь устойчивого мира, у Трампа нет.

"Он Джокер, который может изменить ход политического процесса и в одну, и в другую сторону. Он является вызовом, в определенной степени, и для нас, и для Европы, но и для Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.) также. Поэтому актуальная задача - найти ключик к Трампу, чтобы выйти на переговоры с позиции силы", - говорит Фесенко в разговоре с DW.

Доверие к Трампу среди украинцев - самое высокое в Европе

Несмотря на непредсказуемость и противоречивые месседжи избранного президента США относительно будущего развития событий в Украине, самый высокий уровень доверия в Европе, как свидетельствует исследование Info Sapiens, он имеет именно среди украинцев (почти 45 процентов респондентов). В центре "Новая Европа" такой показатель доверия связывают с ожиданиями от Трампа более четкой и решительной политики в отношении Украины и надеждами на восстановление мира.

"Я надеюсь, он закончит все быстро и в нашу пользу. Хочется так думать, а как там будет - посмотрим", - говорит в разговоре с DW киевлянка Вероника. По мнению пенсионера Алексея, несмотря на непредсказуемость новоизбранного президента США, Украина "сможет работать с ним". "Если Россия не будет идти ни на какие договоренности, то ему ничего не останется, как помогать Украине", - считает он.