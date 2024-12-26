Словакия предложила площадку для переговоров РФ и Украины

По словам Путина, премьер Словакии Фицо предложил свою страну в качестве площадки для мирных переговоров. Президент РФ добавил, что Россия не против, "если до этого дойдет".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил провести на территории его государства переговоры о мирном урегулировании войны России против Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Что касается места проведения, он (Фицо. - Ред.) сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров", - сказал Путин по окончании саммита Высшего Евразийского экономического совета в Минске в четверг, 26 декабря.

По словам главы Кремля, Россия согласна с этим предложением. "Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения", - добавил он. Путин отметил, что во время визита в Москву Фицо "прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении".

Отвечая на вопросы российских журналистов, Путин сказал, что Россия стремится к завершению войны, но продолжит "решать все задачи СВО" в 2025 году.

Переговоры Фицо и Путина

Роберт Фицо 22 декабря провел в Кремле переговоры с Путиным. С начала войны в Украине он стал третьим (после премьеров Венгрии и Австрии) лидером страны-члена Евросоюза, приехавшим в Москву. В Европе Фицо критикуют за "пророссийскую" позицию.

По сообщению сторон, Фицо и Путин обсуждали военную ситуацию в Украине, а также транзит российского газа и нефти в Европу, который Киев угрожает прекратить с 2025 года. Глава правительства Словакии назвал свой визит в Россию ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. В ответ Зеленский призвал правоохранительные органы Словакии "заинтересоваться" визитом Фицо в Москву.

Власти Словакии еще в мае 2024-го предлагали провести саммит, который завершит российско-украинскую войну.