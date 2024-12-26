  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСловакия

Словакия предложила площадку для переговоров РФ и Украины

Сергей Ромашенко
26 декабря 2024 г.

По словам Путина, премьер Словакии Фицо предложил свою страну в качестве площадки для мирных переговоров. Президент РФ добавил, что Россия не против, "если до этого дойдет".

https://p.dw.com/p/4obTX
Роберт Фицо и Владимир Путина на переговорах в Кремле, декабрь 2024
Роберт Фицо и Владимир Путина на переговорах в Кремле, декабрь 2024Фото: Artyom Geodakyan/TASS/IMAGO

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил провести на территории его государства переговоры о мирном урегулировании войны России против Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Что касается места проведения, он (Фицо. - Ред.) сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров", - сказал Путин по окончании саммита Высшего Евразийского экономического совета в Минске в четверг, 26 декабря.

По словам главы Кремля, Россия согласна с этим предложением. "Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения", - добавил он. Путин отметил, что во время визита в Москву Фицо "прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении".

Отвечая на вопросы российских журналистов, Путин сказал, что Россия стремится к завершению войны, но продолжит "решать все задачи СВО" в 2025 году.

Переговоры Фицо и Путина

Роберт Фицо 22 декабря провел в Кремле переговоры с Путиным. С начала войны в Украине он стал третьим (после премьеров Венгрии и Австрии) лидером страны-члена Евросоюза, приехавшим в Москву. В Европе Фицо критикуют за "пророссийскую" позицию.

По сообщению сторон, Фицо и Путин обсуждали военную ситуацию в Украине, а также транзит российского газа и нефти в Европу, который Киев угрожает прекратить с 2025 года. Глава правительства Словакии назвал свой визит в Россию ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. В ответ Зеленский призвал правоохранительные органы Словакии "заинтересоваться" визитом Фицо в Москву.

Власти Словакии еще в мае 2024-го предлагали провести саммит, который завершит российско-украинскую войну.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Будет ли свет на Рождество: массовые отключения электроэнергии в Украине

Будет ли свет на Рождество: массовые отключения электроэнергии в Украине

В Украине продолжают отключать свет в жилых домах. Многие подстанции уничтожены в результате российских атак. Люди вынуждены приспосабливаться к жизни в условиях дефицита электроэнергии. Репортаж DW из Киева.
Конфликты24 декабря 2024 г.02:44 мин.