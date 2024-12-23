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Зеленский: Словакия платит за российский газ суверенитетом

Роман Сулима
23 декабря 2024 г.

Комментируя визит Роберта Фицо в Москву, президент Украины Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи премьера их страны с Кремлем. Фицо хочет помочь Путину финансировать войну, заявил Зеленский.

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Газовые краны на магистральном газопроводе на газокомпрессорной станции в Боярке под Киевом в апреле 2015 года
Фрагмент газопровода в Боярке под Киевом (фто из архива)Фото: Imago/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский резко  раскритиковал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву и его переговоры в формате один на один с президентом России Владимиром Путиным. "Стоит заметить, что после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ. Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они боятся реакции общественности", - написал Зеленский в понедельник, 23 декабря, в соцсети Х.

Состоявшийся накануне визит Фицо не был анонсирован, подробностей его беседы с Путиным не приводится, но ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что эта поездка связана с отказом Украины продолжать транзит российского газа в Евросоюз по ее территории. Власти Украины в последнее время неоднократно говорили, что с 1 января 2025 года прекратят транзит российских газа и нефти в Европу. Одновременно Киев заявлял о готовности осуществлять транзит газа из других стран, если он будет не из РФ. Соглашение Киева с российской корпорацией "Газпром" о транзите действовало с 2019 года.

"Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", - говорится в сообщении Зеленского в X.

Зеленский: Фицо не заинтересован в энергетической независимости ЕС

По словам украинского президента, во время встречи европейских лидеров в Брюсселе было отмечено, что Фицо "не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу", но "хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы". "Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо", - написал Зеленский.

"Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - риторически спросил президент Украины, добавив, что своими действиями Роберт Фицо "хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу".

На пресс-конференции 20 декабря после саммита Евросоюза в Брюсселе Фицо заявил, что из-за президента Украины Словакии грозит "газовый кризис". По его словам, Зеленский исключил возможность для транзита любого газа, поскольку подозревает, что он может быть российским.

Встреча Путина и Фицо в Кремле

"Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом", - указали 22 декабря в пресс-службе Кремля. На распространенных ею кадрах политики пожимают друг другу руки. Как напомнило агентство ТАСС, это - первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года. Роберт Фицо обещал в будущем году приехать в Россию на празднование годовщины победы СССР над нацистской Германией.

Ранее агентство dpa сообщило, что Венгрия тоже ведет переговоры о продолжении поставок российского газа через Украину. Киев не хочет продлевать договор из-за войны, развязанной Россией против Украины. "Сейчас мы попробуем хитрый ход... Что если газ - до достижения территории Украины - будет уже не российским, а уже будет принадлежать покупателям", - заявил в связи с этим венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

 

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