Кризис вокруг Украины: Киев настаивает на участии в саммите Байден - Путин

В последние дни резко обострилась ситуация на украинской границе и в Донбассе. После заявлений глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проведет экстренное заседание. DW следит за событиями понедельника, 21 февраля (время московское)

++15.15++

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не должны ничего решать по Украине без ее участия. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя возможный российско-американский саммит на высшем уровне. "Без нас наши вопросы решать никто не может. Только с нашим участием", - сказал он..

Lufthansa и Air France приостановили полеты в Киев

++14.35++

Самолет авиакомпании Lufthansa в киевсклм аэропорту "Борисполь"

Авиакомпания Lufthansa Group приостановила полеты в Киев и Одессу из-за роста напряженности вокруг Украины. Первоначально запрет действует до конца февраля, при этом полеты во Львов будут продолжены. В состав Lufthansa Group также входят авиаперевозчики Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines и Eurowings. Кроме того, 22 февраля аннулированы рейсы авиакомпании Air France между Парижем и Киевом. "Air France будет регулярно пересматривать оценку ситуации и напоминает, что безопасность полетов, ее клиентов, а также экипажей является абсолютным императивом", - говорится в коммюнике авиакомпании.

++14.15++

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев не обстреливал пограничников в Ростовской области. "Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения", - заявил он на брифинге. Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили агентству ТАСС, что "выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы". Как указали в ведомстве, никто не пострадал.

++14.00++

78 процентов россиян поддерживают меры властей по приему на российскую территорию эвакуируемых из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Противоположную позицию занимают 13% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного 20 февраля 2022 года ВЦИОМ. При этом три четверти опрошенных одобрили решение о единовременной выплате каждому беженцу по 10 тыс. руб. Против этой меры высказались 18% россиян.

++13.35++

Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет. Ранее им был издан указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Этим лицам запрещен выезд за пределы "ЛНР".

++13.15++

"Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России", - говорится в тексте открытого письма российского Конгресса интеллигенции. Авторы документа, подписи под которыми уже поставили более ста человек, включая правозащитника Льва Пономарева, писателя Дмитрия Быкова, актрису Лию Ахеджакову, политика Леонида Гозмана, указывают, что в случае возникновения большой войны ее поджигатели будут названы поименно и "прокляты поколением нынешним и будущим".

++12.50++

Украина не видит угрозы нападения со стороны Беларуси. Об этом заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинские власти не ошиблись в прогнозах, что российские войска не оставят территорию РБ после учений. В то же время там нет "такого контингента, о котором говорят те, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, это звучит смешно", - уверен Резников. По данным украинской стороны, в Беларуси в рамках совместных с Россией учений находится "9000 представителей ВС РФ плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение".

Путин созвал внеочередное заседание СБ РФ

++12.20++

В Кремле сообщили о внеочередном заседании Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности России. Оно пройдет 21 февраля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о том, является ли заседание экстренным, Песков указал, что оно "не регулярное". Раскрыть повестку он откзался.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не исключают возможных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По его словам, лидеры при необходимости в любой момент могут принять решение о проведении контактов - личных или телефонных. При этом он подчеркнул, что на данный момент каких-то конкретных планов по организации подобного саммита нет, об этом говорить преждевременно.

++12.05++

По данным издания Znak.com, в Свердловской области выселили из больницы пациентов, проходивших реабилитацию. "Нас оттуда выселили: и тех, кто после инсульта был, и тех, кто после ковида - всех выселили. Вчера где-то в четыре часа к нам пришли и сообщили, что везут беженцев с Украины, что надо срочно - до 11 часов утра - освободить палаты и выехать", - сообщил екатеринбургскому порталу один из пациентов реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже. В регион доставят 600 жителей Донбасса, пишет далее издание.

Глава МИД ФРГ - Путину: "Не играйте человеческими жизнями!"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

++11.40++

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко осудила эскалацию конфликта вокруг Украины со стороны России и призвала к немедленному началу диалога. "Вернитесь за стол переговоров, - обратилась Бербок к президенту РФ Владимиру Путину перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. - Не играйте человеческими жизнями".

++10.30++

Европейский Cоюз приветствует предварительную договоренность о проведении еще одних переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой для поиска дипломатического решения на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Брюссель, по его словам, поддержит инициативы в любом формате, если они содействуют преодолению кризиса дипломатическим путем.