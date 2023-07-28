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Минобороны убедило Кремль расширить призывной возраст

Евгений Жуков
2 ч. назад

Изначально администрация президента выступала против сохранения призыва с 18 лет, пишет "Верстка". Однако Минобороны убедило Кремль в необходимости этой меры из-за нехватки призывников.

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Российские призывники на сборном пункте
Российские призывники на сборном пунктеФото: Donat Sorokin/TASS/picture alliance

Совет Федерации РФ в пятницу, 28 июля, одобрил законопроекты о расширении призывного возраста, об увеличении штрафов за неявку в военкомат, о запрете на выезд из РФ после вручения повестки и о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику.

За расширение границ призывного возраста проголосовали 159 сенаторов, один воздержался. Немедленный запрет на выезд призывникам поддержали 158 членов Совфеда. Против принятия законопроектов не проголосовал никто.

В Кремле боялись ухудшения имиджа власти и лично Путина

"Верстка" пишет со ссылкой на собственные источники, что изначально администрация президента выступала против сохранения призыва с 18 лет, опасаясь негативного влияния поправок на имидж власти и лично Владимира Путина накануне президентских выборов.

Публично это мнение выразили несколько дней назад двое влиятельных сенаторов - Виктора Бондарева и Андрея Клишаса, высказавшиеся против сохранения нижней планки призыва.

Однако Минобороны "удалось сломить сопротивление администрации президента", ссылаясь на статистику, связанную с потерями в ходе войны с Украиной и свидетельствующую о нехватке призывников, утверждает издание.

"Решающее слово оказалось за президентом, который прислушался к аргументам военных", - приводит "Верстка" слова своих собеседников.

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