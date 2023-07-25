В РФ повысили призывной возраст и разрешили ЧВК. Что дальше?

Госдума расширила границы призывного возраста и позволила губернаторам по указанию Путина создавать региональные военные компании. Это может быть сигналом о подготовке к эскалации в войне в Украине?

Около 15 минут потребовалось Госдуме РФ во вторник, 25 июля, чтобы во втором и сразу в третьем чтении принять поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые не только расширили границы призывного возраста, но и позволили губернаторам создавать свои региональные военные "предприятия".

Границы просто расширили

Интересно, что текст поправок появился в базе Госдумы буквально за несколько часов до начала пленарного заседания. С момента принятия закона в первом чтении 14 июня в нем произошли кардинальные изменения. Изначально предполагалось постепенное изменение нижней и верхней планки призывного возраста, чтобы в течение трех лет (с 1 января 2026 года) призывать в российскую армию молодых людей от 21 года до 30 лет. При этом указывалось, что граждане, достигшие 18 лет, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

На принятие поправок депутатам Госдумы РФ потребовалось не более 15 минут Фото: The State Duma/AP/picture alliance

Ко второму чтению выяснилось, что границы призывного возраста не сдвигают поэтапно, а просто расширяют одномоментно, установив, что призыву подлежат граждане РФ с 18 до 30 лет. Предполагается, что новая норма начнет действовать с 1 января 2024 года.

По словам председателя комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова, такая позиция согласована с Минобороны РФ и основывается на том, что "это нужно нашей стране, нашим Вооруженным силам". При этом отказ от повышения нижней границы призывного возраста собеседник, близкий к Минобороны, объяснил газете "Ведомости" предельно откровенно: "В 21 год многие молодые люди уже заводят семью и поступают на работу и имеют большую мотивацию уклоняться от призыва". По его словам, верхний порог призывного возраста в 30 лет оставили, чтобы увеличить призываемый контингент.

Этого особо не скрывали и в самой Госдуме. Выступая перед принятием закона в окончательном, третьем чтении, заместитель Картаполова по комитету по обороне, полковник Андрей Красов прямым текстом заявил, что "изменяя призывной возраст, мы изменяем призывной ресурс количественно". Предположение депутата от КПРФ Нины Останиной о том, что резкая смена аргументации и отсутствие четких правил в столь чувствительном вопросе, как призыв, может вызвать "напряжение в обществе", в Госдуме оставили без внимания.

Вопреки позиции Путина

При этом открытым остается вопрос о дальнейшей судьбе закона. Дело в том, что еще до его принятия закона резкое несогласие с односторонним расширением границ призывного возраста высказали два влиятельных члена Совета Федерации РФ: председатель комитета по обороне Виктор Бондарев и комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Первый напомнил коллегам из нижней палаты российского парламента, что в декабре 2022 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны президент России Владимир Путин поддержал позицию главы военого ведомства Сергея Шойгу, предложившего "при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет". Бондарев отметил, что СовФед готов рассмотреть закон уже 28 июля, но "с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года". Что, впрочем, не помешало главе Совета Федерации Валентине Матвиенко заявить, что сенаторы поддержат закон. "На мой взгляд, нет причин излишней резонансности. Срок службы в армии не меняется, никто дважды служить не будет", - цитирует ее газета "Ведомости".

Призыв как средство набора на контракт

Кроме расширения призывного возраста, Госдума приняла еще целый ряд репрессивных законов, связанных с призывом. Вводятся новые штрафы за неявку в военкомат по повестке, а также за несодействие военкоматам в мобилизации граждан. Призывникам запретили выезжать за границу с момента выдачи повестки военкоматом. По мнению правозащитника, главы общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, подобное решение является очередным нарушением прав россиян. "Права призывника могли быть ограничены, только если призывная комиссия вынесла решение о его направлении на военную службу или на гражданскую. А сейчас они сделали это ограничение по факту направления повесток и даже не получения, а направления повестки. То есть, сам факт получения повестки, как раньше, он уже не играет роли", - рассказал он в интервью DW.

На российских призывников оказывается давление, чтобы заставить их перейти на службу по контракту Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

В то же время Кривенко предположил, что на фоне продолжающейся войны в Украине принятие закона, расширяющего границы призывного возраста, не приведет к росту числа призываемых в российскую армию, потому что власть эти вопросы решает за счет мобилизации. "Если нужны солдаты, то никто не мешает сейчас провести вторую или третью волну мобилизации и набрать необходимое число", - указал он. По мнению правозащитника, основная функция призывников - это подготовка будущих солдат. "Они год служат, получают военно-учетные специальности, направляются в запас. И вот уже после этого, как только они год отслужили, их можно в любой момент заново призвать по мобилизации и в большем количестве: не только призывников этого года, но и предыдущего, и так далее", - отметил Кривенко.

Кроме того, как полагает правозащитник, призыв останется основным каналом вербовки на контракт. "Вербовка на контракт среди военнослужащих по призыву идет с применением довольно жестких мер. В прошлом году даже был случай принуждения к заключению контракта, который дошел до суда, поэтому о нем узнали. Сегодня мы не знаем, сколько призывников подписывают контракт во время службы", - указал он.

Губернаторы получат собственные армии

В одном пакете с расширением границ призывного возраста депутаты внесли поправки в закон, принятый в июне 2023 года и касавшийся оборота оружия и охранной деятельности на захваченных территориях Украины. Внесенные в закон поправки позволяют губернаторам "отдельных субъектов РФ" по указанию президента РФ создавать в своих регионах специализированные военные компании, скромно обозначенные в документе как "государственные унитарные предприятия". Их сотрудники будут иметь право на ношение и применение оружия для охраны общественного порядка, защиты границ, борьбы с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями. Кроме того, они смогут сбивать дроны.

Политологи считают данные поправки сигналом о готовности к эскалации войны в Украине. "После того как Путин потерял ЧВК "Вагнера", у украинцев и на Западе окрепло ощущение, что он скоро совсем сломается. А инициатива о создании региональных ЧВК призвана поколебать эту уверенность. Дескать, у нас скоро вместо одной ЧВК "Вагнер" будет куча маленьких "Вагнеров", - заявил изданию "Верстка" Аббас Галямов. Впрочем, по мнению политолога, еще не факт, что подобные региональные ЧВК действительно будут созданы. "Силовики, скорее всего, будут сильно против утраты государственной монополии на насилие", - полагает он.

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