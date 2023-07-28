Шульман: В РФ идет подготовка ко второй волне мобилизации

Перед окончанием весенней сессии Госдума одобрила сразу несколько широко обсуждаемых законов. Среди них - поднятие верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет и запрет на выезд из России для тех, кто уже получил повестку. DW поговорила с политологом Екатериной Шульман о новых законах, грядущих президентских выборах, а также последствиях мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

DW: Власти в России существенно расширили сейчас возможности для призыва и мобилизации. Кремль сделал ставку на затяжную войну?

Екатерина Шульман: Видно извлечение уроков из ошибок и трудностей предыдущей волны мобилизации. Любопытно появление новых статей в кодексе об административных правонарушениях, которые карают за "неоказание содействия" в ходе мобилизации. Это санкции против должностных и юридических лиц. То есть госслужащих и сотрудников предприятий, которые, видимо, во время предыдущего мобилизационного пика прошлой осенью как-то саботировали набор людей.

Мы знали об этом, были некие разрозненные сведения о том, что органы власти на местах и, тем более, директора предприятий не очень торопятся сокращать свой собственный списочный состав, а учителя физкультуры - отправлять своих детей на верную погибель. Система отреагировала, она признала факт саботажа, введя за него наказания.

Екатерина Шульман Фото: DW

Поэтому я не уверена, что это именно про затяжную войну. Это про то, что если понадобится снова мобилизовать, то мы это постараемся сделать как-то половчее, чем в прошлый раз. Из этого не следует, что вторая волна мобилизации обязательно случится, но подготовка к ней идет. И эта подготовка, конечно, усиливает ее вероятность.

- Что касается призывников, то до принятия решения Госдумы было проще избегать призыва в армию. Можно было выехать за рубеж. Пока еще новые нормы не вступили в силу, что сейчас остается тем, кто не хочет в армию?

- Прежде всего, стоит сказать, что не произошло расширения круга призываемых по категориям. Нет такого, что теперь призывают всех студентов или изменились критерии по здоровью. То есть пул призываемых тот же, он расширился только по возрасту. Теперь призывной возраст - от 18 до 30 лет, а не от 18 до 27, как было со времен Хрущева.

Это такие довольно древние рамки, которые теперь сдвигаются. Первоначально предполагалось, что нижняя граница призывного возраста тоже будет поднята, но ко второму чтению передумали. Поэтому теперь просто призыв длится дольше. Это, конечно расширяет человеческий бассейн, из которого можно черпать людей.

Что касается трудностей с выездом, некоторое время назад принимались законы об электронной повестке. Там в первоначальной версии предполагалось, что если вы не явились (в военкомат - Ред.) через семь дней после получения повестки, на вас начинают накладываться ограничения, прежде всего - ограничение на пересечение границы. Теперь эти семь дней убрали. То есть повестка пришла, и вы сразу не можете покидать Российскую Федерацию.

Однако единой электронной базы повесток по-прежнему не существует. Я не для того это говорю, чтобы кого-то успокаивать. Действительно, человеку призывного возраста в период призыва в России небезопасно. Те люди, которые не призывники, которые отслужили, они тоже являются, скажем так, "легитимной целью" в случае мобилизации. Мы видели, как по окончанию призыва в отдельных случаях опять начали приходить мобилизационные повестки.

Важно помнить, что мобилизация не завершена, указа об ее отмене не было. Кроме того, есть различные формы давления для того, чтобы люди заключали контракт, чтобы стало легче давить на срочников. Последовательно снимались все ограничения для заключения контракта, теперь можно это делать с 18 лет. С первого дня срочной службы вы можете заключать контракт, и если вы уже находитесь во власти своего командира, то он может самыми разными способами прессовать вас для того, чтобы вы этот контракт подписали. Так что мужчинам жить в России сейчас действительно непросто.

- В следующем году в России формально должны пройти президентские выборы. Вы уже видите подготовку к ним со стороны Путина и его окружения? И зачем в этой ситуации делать вид, что есть какая-то избирательная кампания и какое-то голосование?

- Делать вид очень важно. Система будет продолжать до конца держаться за свою электоральную легитимность. Выборы будут проводиться по возможности, и они будут проводиться в срок. Это необходимо для двух целей. Во-первых, административная система должна продемонстрировать, что она может организовывать такие масштабные фестивали массовой лояльности. Это нужно для проверки дисциплинированности и лояльности чиновничества, на которое возложена обязанность по организации выборов.

И, с другой стороны, это необходимо для граждан, чтобы административно зависимый электорат пришел и правильно проголосовал. И выборы нужны, чтобы сказать внешнему миру: смотрите, президент по-прежнему популярен, таков выбор россиян - они поддерживают этого президента по итогам двух лет войны.

Сама насыщенность этой репрессивной законотворческой повестки в конце весенней сессии объясняется, в том числе, и тем, что надо успеть принять все необходимое до следующей сессии, которая станет предвыборной. Там уже надо раздавать гражданам пироги и пышки, а не синяки и шишки.

- К каким изменениям привел мятеж Пригожина?

- Поразительная законотворческая новация - это разрешение губернаторам иметь собственные армии. Тем самым губернаторам, у которых Кремль в последние годы последовательно забирал вообще все. У губернатора нет никаких силовых ресурсов, и тут ему говорится: "Создавай, дорогой, государственное региональное унитарное предприятие, можешь вооружать своих людей. И пусть они способствуют охране государственной границы".

Меня поразил этот пассаж - охрана государственной границы возлагается в качестве одной из обязанностей на эти вооруженные формирования. То есть, вместо того, чтобы попытаться восстановить свою монополию на легальное насилие, государство распыляет ее еще шире. Это не самый разумный шаг, поэтому опасность нового мятежа никуда не делась. Я думаю, много горячих или не очень горячих голов сейчас размышляют над тем, что они лучше Пригожина, и они сделают то, чего он сделать не смог. Или, по крайней мере, попытаются.

Смотрите также: