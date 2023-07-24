Изменение возраста призыва затронет более 2 млн россиян

При расширении возрастных границ призыва с 18 до 30 лет численность призывного контингента вырастет в 2024 году почти на треть - до 9,14 млн человек.

Если власти России расширят границы призывного возраста, под призыв попадут на 2 млн человек больше, чем при сохранении нынешних рамок с 18 до 27 лет. Это следует из расчетов научного сотрудника Института экономической политики им. Гайдара Игоря Ефремова, которые обнародовало агентство РБК в воскресенье, 23 июля.

Исходя из статистики населения за прошлый год без учета миграции, численность призывного контингента по старым правилам призыва в 2023 году составляет 6,78 млн человек, в 2024 году под призыв попадут 6,8 млн человек, а затем этот показатель будет увеличиваться примерно на 100 тысяч человек ежегодно.

При расширении возрастных границ призыва с 18 до 30 лет численность контингента вырастет в 2024 году почти на треть - до 9,14 млн человек, в 2025 году - до 9,13 млн человек, в 2026 году - до 9,16 млн человек, в 2027-м - до 9,28 млн человек и к 2030 году вырастет до 9,9 млн человек, подсчитал Ефремов.

Новые нормы призыва пока не прошли голосование в Госдуме

Исследователь подчеркнул, что это - примерные расчеты, которые могут быть неточными из-за ошибок при проведении переписи населения, невозможности учета миграции и других факторов. Демограф Алексей Ракша отмечает, что с учетом погрешностей данных переписи 2021 года на начало 2023 года в России было 6,5 млн мужчин в возрасте от 21 до 29 лет. При расширении возрастных рамок призыва число потенциальных призывников вырастет на 2,2 млн человек, подсчитал Ракша.

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. Предполагалось, что одновременно будет повышен и нижний порог - с 18 лет до 21 года.

Однако в июле глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, а поднимут лишь верхнюю границу. Таким образом, призывать в армию будут с 18 до 30 лет.

Ожидается, что новые нормы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, хотя в карточке законопроекта в базе данных Госдумы пока не появилась информация ни о дате второго чтения, ни о внесенных поправках.

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