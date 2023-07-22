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В Совфеде высказались против сохранения призыва с 18 лет

Сергей Ромашенко
38 мин. назад

Главы двух комитетов Совета Федерации настаивают на поднятии нижней планки призывного возраста до 21 года. Виктор Бондарев считает, что призыв с 18 лет должен стать исключением из правил.

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Здание Совета Федерации в Москве
Фото: picture-alliance/dpa

Главы двух комитетов Совета Федерации выступили против сохранения нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет. Соответствующие заявления вечером в пятницу, 21 июля, опубликовали в своих Telegram-каналах председатель комитета по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"По моему мнению, нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя - 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо", - написал Бондарев.

Он также добавил, что в законе нужно предусмотреть возможность поступления на службу в 18 лет по собственному желанию, но, по его словам, это "должно быть скорее исключением из правил", а не повсеместной практикой. Клишас поддержал это мнение: "Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило - 21 год и 30 лет - возраст призыва на срочную службу", - написал он.

Изменение возраста призыва в России

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет предложил в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках реформы армии. Предполагалось, что границы призывного возраста будут меняться поэтапно.

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. Проект документа предусматривал постепенное повышение нижней возрастной границы призыва: в 2024 году с 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Тем не менее 21 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста было решено оставить прежним (на уровне 18 лет), а поднять лишь верхнюю планку.

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Пост Бондарева

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