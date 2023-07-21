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В РФ не будет повышен нижний предел призывного возраста

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

Госдума решила не повышать нижний порог призывного возраста до 21 года. Верхняя граница будет поднята до 30 лет.

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На призывном участке в аннексированном Крыму
На призывном участке в аннексированном КрымуФото: Sergei Malgavko/Tass/IMAGO

В России призывной возраст впредь будет составлять от 18 до 30 лет. Госдума РФ решила не повышать нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года, в то же время верхняя планка будет поднята с 27 до 30 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в пятницу, 21 июля.

"Главная поправка, что верхний предел - это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет", - цитирует Картаполова газета "Коммерсант". Ранее планировалось поднять нижний предел призывного возраста с 18 лет до 21 года, а верхний - с 27 лет до 30 лет.

Новые нормы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, осеннего призыва 2023 года они не коснутся.

Изменение возраста призыва

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце 2022 года в рамках реформы вооруженных сил. Предполагалось, что менять границы призывного возраста будут поэтапно.

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. Проект документа также предусматривал постепенное повышение нижней возрастной границы призыва: в 2024 году с 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом подчеркивалось, что граждане, желающие служить в армии, смогут в любом случае пойти на срочную службу с 18 лет.

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