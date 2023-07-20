В РФ могут в сто раз увеличить штраф за неявку в военкомат

В Госдуму внесены поправки об ужесточении наказания за несвоевременную явку в военкомат. Значительно вырастут штрафы и за отказ от прохождения медкомиссии.

В Госдуму РФ внесены поправки, ужесточающие административную ответственность за неявку в военкомат, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и за непредоставление списков подлежащих мобилизации, сообщили российские СМИ в четверг, 20 июня. На момент публикации новости в базе данных Думы поправки еще не появились, но о них подробно написали все крупные российские информагентства.

Согласно поправкам, штраф за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке должен увеличиться в 100 раз - до 40-50 тысяч рублей (сейчас он составляет от 500 до 3000 рублей), а штраф за отказ пройти медкомиссию - с 500-3000 рублей до 15-25 тысяч рублей. Повысится и штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Штрафы за другие нарушения

Согласно предлагаемым поправкам, штрафом от 10 до 20 тысяч рублей будут наказывать за несообщение гражданином в военкомат сведений "о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявку в военный комиссариат в установленный срок в случае наступления указанных событий".

Штрафы, связанные с призывом на военную службу, предусмотрены и для должностных и юридических лиц. За непредоставление сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, предлагается ввести штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а за неоповещение граждан о вызове военкомата, в том числе и направленном в электронном виде, - от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 350 до 400 тысяч рублей - для юридических.

Кто именно внес эти поправки в Госдуму, агентства не уточняют, сообщается лишь, что законопроект одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Дата рассмотрения поправок пока неизвестна.

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