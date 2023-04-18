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Карикатура - молодой человек оборачивается на висящий на столбе знак с изображением большого, следящего за ним глаза.
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ПолитикаРоссия

Видеонаблюдение в Москве: призывникам не скрыться?

20 мин. назад

Систему видеонаблюдения в Москве используют для определения места жительства призывников. Так власти борются с неявкой граждан в военкоматы из-за проживания не по месту регистрации. Карикатура DW.

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