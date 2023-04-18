Видеонаблюдение в Москве: призывникам не скрыться?

20 мин. назад 20 мин. назад

Систему видеонаблюдения в Москве используют для определения места жительства призывников. Так власти борются с неявкой граждан в военкоматы из-за проживания не по месту регистрации. Карикатура DW.