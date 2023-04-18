Видеонаблюдение в Москве: призывникам не скрыться?

Фото: DWПолитикаРоссияВидеонаблюдение в Москве: призывникам не скрыться?20 мин. назад20 мин. назадСистему видеонаблюдения в Москве используют для определения места жительства призывников. Так власти борются с неявкой граждан в военкоматы из-за проживания не по месту регистрации. Карикатура DW.https://p.dw.com/p/4QFTHРекламаСмотрите также:Почему ФРГ не дает шенген россиянам, подлежащим призывуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video