 Кремль опасается новых санкций США против ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2020

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Россия

Кремль опасается новых санкций США против "Северного потока-2"

Дополнительные санкции США способны осложнить достройку газопровода, сказал пресс-секретарь президента РФ Песков. В то же время он подчеркнул, что и Россия, и Европа заинтересованы в завершении проекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кремль заявил, что новые санкции США против "Северного потока-2" способны затруднить достройку нового газопровода из России в Германию. "Конечно же, это способно осложнить, но, вместе с тем, и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг, 24 декабря, комментируя информацию СМИ о том, что власти США в ближайшее время могут принять новый пакет санкций против "Северного потока 2".

При этом Песков отметил, что "рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта".

Новый пакет санкций

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа накануне заявили, что Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить работу, которая может содействовать достройке нового газопровода, предупредив, что США в ближайшие недели подготовят более широкий пакет санкций против "Северного потока-2".

Компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более, чем на 90 процентов, осталось проложить лишь участок длиной около 160 километров.

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    Автор: Андрей Гурков


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