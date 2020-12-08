 Александер Ламбсдорф: Германия будет продолжать покупать газ у России, а Трамп ошибается | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.12.2020

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Германия

Александер Ламбсдорф: Германия будет продолжать покупать газ у России, а Трамп ошибается

В интервью DW депутат бундестага Александер Ламбсдорф рассказал, почему канцлеру Меркель стоило публично навестить Навального, что значит "Северный поток - 2" для ФРГ, а также дал три совета Путину.

Александер Ламбсдорф

Александер Ламбсдорф

За свою политическую карьеру Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) имел дело как с Россией, так и с США. Более десяти лет он работал в Европейском парламенте, а с 2017 года является депутатом бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП). Ламбсдорф - выходец из семьи остзейских дворян. Его дядя был министром экономики ФРГ, отец - первым послом ФРГ в Латвии, а один из его предков возглавлял министерство иностранных дел Российской империи.

В интервью DW политик и дипломат рассказал, почему канцлеру Меркель стоило публично навестить в больнице Навального, что стало переломным моментом в германо-российских отношениях, почему Германия покупала, покупает и будет покупать газ у России, а также дал президенту Путину три совета, как наладить отношения с Западом.

Константин Эггерт (DW): Вы довольны тем, как немецкое правительство отреагировало на отравление Алексея Навального?

Александер Ламбсдорф: Я думаю, они поступили правильно. Прежде всего с чисто гуманитарной точки зрения: человека отравили, врачи в Омске спасли ему жизнь, а затем, чтобы продолжить лечение, его перевезли в Берлин, где есть соответствующие специалисты. Я думаю, это был верный шаг. Я также считаю правильным, что канцлер навестила его, правда, по-моему, стоило это сделать публично. Если бы публичный визит канцлера Германии к Алексею Навальному показали по телевизору, это могло бы стать мощным сигналом для правозащитников и демократических активистов по всему миру. Это единственный момент, с которым я не согласен.

- Как вы думаете, почему канцлер не сделала этот визит публичным?

- Это нужно спросить у нее. Может, я так и сделаю. У меня есть предположение, что она не хотела обременять и без того напряженные германо-российские отношения.

- А последовавшие за отравлением Навального санкции были правильным решением?

- Я думаю, что да. Отношения между Россией и ЕС сейчас очень напряженные. Как иначе донести свою политическую позицию в такой сложной ситуации?

- Российские власти заявили, что собираются вводить санкции против людей из ближайшего окружения федерального канцлера Германии и президента Франции, но до сих пор не раскрыли их имена. Как думаете, почему?

- Это история для внутреннего потребления. Люди в Кремле прекрасно знают, что весь остальной мир не верит ни единому слову из того, что они говорят. Они разыгрывают этот спектакль для отечественного зрителя, чтобы внести путаницу в то, кто на самом деле несет ответственность за отравление. Все знают, кто это был. Это был кто-то из российских спецслужб. Другого объяснения просто нет.

- Вы бы сказали, что отравление Навального стало переломным моментом в российско-германских отношениях?

- Нет, я бы не стал заходить так далеко. Убийство бывшего чеченского командира российскими спецслужбами здесь в Берлине еще больше навредило германо-российским отношениям. Эта операция была осуществлена на немецкой территории, с нарушением суверенитета Германии. Так что для нас здесь - и в парламенте, и в правительстве - это было более серьезно, чем отравление Навального.

Отравление Навального было важнее для России, потому что он видный оппозиционер. И то, что его привезли в Германию, привлекло в нему большое внимание общественности. И это правильно. Но если мы говорим о поворотном моменте: то, что российские спецслужбы убивают людей в нескольких сотнях метров от Рейхстага, совершенно недопустимо. И я думаю, что с точки зрения дипломатических отношений это было еще более обременительно или драматично, чем спасение жизни Алексея Навального в "Шарите".

Александер Ламбсдорф во время интервью с Константином Эггертом (слева)

Александер Ламбсдорф во время интервью с Константином Эггертом (слева)

- Президент США Дональд Трамп заявлял, что нельзя критиковать российские власти, а потом у них же покупать газ и говорить, что это никак не связано с политикой. Вы не думаете, что в этом конкретном вопросе он был прав?

- Нет. В вопросе покупки газа из России не имеет значения, идет ли этот газ по трубопроводу через Балтийское море, через Беларусь и Польшу или через Украину. Мы покупаем одни и те же молекулы. Мы получаем молекулы газа, Россия в обмен - евро. И поэтому это утверждение неверно. На что следовало бы обратить внимание и что не обсуждается в Германии, это то, что "Северный поток-2"- как и "Северный поток-1" - нужно рассматривать в связи с южной трубопроводной системой, которая обходит Украину и имеет целью ослабить ее путем экономии средств, которые Россия платит Киеву за транзит. Но это геополитическая составляющая.

Дело не в том, покупает ли Германия газ у России. Мы всегда покупали газ у России. Нам нужно покупать газ у России. Так что мы будем продолжать это делать. И поэтому Трамп ошибается.

- Канцлер ФРГ Меркель заявляла, что договорилась с Путиным о том, что Россия каким-то образом продолжит оплачивать транзит газа через Украину. Почему канцлер поверила Путину?

- Это вопрос внутренней политики Германии. Партия социал-демократов просто влюблена в трубопровод "Северный поток-2". А канцлер находится в коалиции с социал-демократами. И ее заявления по этому конкретному вопросу небеспристрастные. Почему Россия должна продолжать платить Украине за транзит газа, которого больше не будет? Какой есть для этого механизм? О каких суммах идет речь? О чем мы говорим? Я не знаю. Мне неизвестно, есть ли какие-то конкретные цифры, я их не видел. Я думаю, это объясняется тем, что социал-демократы поддерживают "Северный поток-2" и бывшего канцлера ФРГ Шредера.

- Каким будет отношение к "Северному потоку-2" Джо Байдена, Тони Блинкена и других членов новой администрации США?

- Честно говоря, я думаю, команда Байдена надеется, что газопровод будет закончен до 20 января и уже не будет проблемой к тому времени, когда им придется иметь дело с Европой. Они очень хорошо знают Европу. Тони Блинкен свободно говорит по-французски. Джо Байден был в Европарламенте, где я с ним встречался. Он приезжал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Так что они знают, как все работает в Европе. И они, конечно, знают, что это неважно, каким путем Германия получает газ - через сухопутный или морской газопровод. Проблема заключается в том, как стабилизировать Украину, как остановить агрессию России против ее соседей. Российские войска все еще расположены в Южной Осетии, в Приднестровье, страны между ЕС и Россией все еще находятся в стратегическом тупике. Мы должны найти решение этой проблеме, в идеале совместно с Россией, но, если нужно, и без России.

Ведущий программы DW вТРЕНДde Константин Эггерт

Ведущий программы DW "вТРЕНДde" Константин Эггерт

- Но для Конгресса США этот вопрос все равно останется на повестке дня, несмотря на позицию Байдена. Есть вероятность, что противостояние с Вашингтоном и американские санкции в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток-2", останутся и после инаугурации президента Байдена.

- Да, такое возможно. Противостояние существует. Немецкая сторона хочет закончить газопровод. Россияне всегда говорят: немцы делают только то, что им говорят американцы. Это абсолютно не так. "Северный поток-2" - это германо-российский проект. Нравится вам это или нет, но это германо-российский проект. Американцам он не нравится, но Германия все равно хочет его достроить. И поэтому людям в Москве, которые думают, что Германия делает только то, что говорят американцы, стоит обратить внимание на "Северный поток-2".

- Если бы вы встретились с Владимиром Путиным, что бы вы ему посоветовали? Какие три шага, по вашему мнению, он мог бы предпринять для улучшения отношений с Германией и Евросоюзом?

- Во-первых, разрешить демократические выборы, демократическую оппозицию и открыть политическую систему в стране. Второе: признать, что национальные интересы России - это не альянс с Китаем против Европы и США. Китай не будет относиться к России на равных. Национальные интересы России - это европейские интересы. Пытаться сотрудничать с восточным гигантом, который просто использует Россию, вместо того чтобы налаживать связи с традиционными партнерами - это фундаментально неправильное понимание России и ее позиции в 21 веке.

А в-третьих, конечно, нужно найти способ организовать постсоветское пространство демократическим путем, с соблюдением как международного права, так и исходя из национальных интересов России. Вот три шага, которые я считаю необходимыми. Это фундаментальные стратегические шаги, но я думаю, что именно они приведут к лучшему будущему для России, чем то, которое хочет построить нынешнее российское руководство.

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Немецкие социал-демократы влюблены в Северный поток-2: Александер Ламбсдорф "вТРЕНДde"

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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