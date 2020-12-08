Александер Ламбсдорф: Германия будет продолжать покупать газ у России, а Трамп ошибается

За свою политическую карьеру Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) имел дело как с Россией, так и с США. Более десяти лет он работал в Европейском парламенте, а с 2017 года является депутатом бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП). Ламбсдорф - выходец из семьи остзейских дворян. Его дядя был министром экономики ФРГ, отец - первым послом ФРГ в Латвии, а один из его предков возглавлял министерство иностранных дел Российской империи.

В интервью DW политик и дипломат рассказал, почему канцлеру Меркель стоило публично навестить в больнице Навального, что стало переломным моментом в германо-российских отношениях, почему Германия покупала, покупает и будет покупать газ у России, а также дал президенту Путину три совета, как наладить отношения с Западом.

Константин Эггерт (DW): Вы довольны тем, как немецкое правительство отреагировало на отравление Алексея Навального?

Александер Ламбсдорф: Я думаю, они поступили правильно. Прежде всего с чисто гуманитарной точки зрения: человека отравили, врачи в Омске спасли ему жизнь, а затем, чтобы продолжить лечение, его перевезли в Берлин, где есть соответствующие специалисты. Я думаю, это был верный шаг. Я также считаю правильным, что канцлер навестила его, правда, по-моему, стоило это сделать публично. Если бы публичный визит канцлера Германии к Алексею Навальному показали по телевизору, это могло бы стать мощным сигналом для правозащитников и демократических активистов по всему миру. Это единственный момент, с которым я не согласен.

- Как вы думаете, почему канцлер не сделала этот визит публичным?

- Это нужно спросить у нее. Может, я так и сделаю. У меня есть предположение, что она не хотела обременять и без того напряженные германо-российские отношения.

- А последовавшие за отравлением Навального санкции были правильным решением?

- Я думаю, что да. Отношения между Россией и ЕС сейчас очень напряженные. Как иначе донести свою политическую позицию в такой сложной ситуации?

- Российские власти заявили, что собираются вводить санкции против людей из ближайшего окружения федерального канцлера Германии и президента Франции, но до сих пор не раскрыли их имена. Как думаете, почему?

- Это история для внутреннего потребления. Люди в Кремле прекрасно знают, что весь остальной мир не верит ни единому слову из того, что они говорят. Они разыгрывают этот спектакль для отечественного зрителя, чтобы внести путаницу в то, кто на самом деле несет ответственность за отравление. Все знают, кто это был. Это был кто-то из российских спецслужб. Другого объяснения просто нет.

- Вы бы сказали, что отравление Навального стало переломным моментом в российско-германских отношениях?

- Нет, я бы не стал заходить так далеко. Убийство бывшего чеченского командира российскими спецслужбами здесь в Берлине еще больше навредило германо-российским отношениям. Эта операция была осуществлена на немецкой территории, с нарушением суверенитета Германии. Так что для нас здесь - и в парламенте, и в правительстве - это было более серьезно, чем отравление Навального.

Отравление Навального было важнее для России, потому что он видный оппозиционер. И то, что его привезли в Германию, привлекло в нему большое внимание общественности. И это правильно. Но если мы говорим о поворотном моменте: то, что российские спецслужбы убивают людей в нескольких сотнях метров от Рейхстага, совершенно недопустимо. И я думаю, что с точки зрения дипломатических отношений это было еще более обременительно или драматично, чем спасение жизни Алексея Навального в "Шарите".

Александер Ламбсдорф во время интервью с Константином Эггертом (слева)

- Президент США Дональд Трамп заявлял, что нельзя критиковать российские власти, а потом у них же покупать газ и говорить, что это никак не связано с политикой. Вы не думаете, что в этом конкретном вопросе он был прав?

- Нет. В вопросе покупки газа из России не имеет значения, идет ли этот газ по трубопроводу через Балтийское море, через Беларусь и Польшу или через Украину. Мы покупаем одни и те же молекулы. Мы получаем молекулы газа, Россия в обмен - евро. И поэтому это утверждение неверно. На что следовало бы обратить внимание и что не обсуждается в Германии, это то, что "Северный поток-2"- как и "Северный поток-1" - нужно рассматривать в связи с южной трубопроводной системой, которая обходит Украину и имеет целью ослабить ее путем экономии средств, которые Россия платит Киеву за транзит. Но это геополитическая составляющая.

Дело не в том, покупает ли Германия газ у России. Мы всегда покупали газ у России. Нам нужно покупать газ у России. Так что мы будем продолжать это делать. И поэтому Трамп ошибается.

- Канцлер ФРГ Меркель заявляла, что договорилась с Путиным о том, что Россия каким-то образом продолжит оплачивать транзит газа через Украину. Почему канцлер поверила Путину?

- Это вопрос внутренней политики Германии. Партия социал-демократов просто влюблена в трубопровод "Северный поток-2". А канцлер находится в коалиции с социал-демократами. И ее заявления по этому конкретному вопросу небеспристрастные. Почему Россия должна продолжать платить Украине за транзит газа, которого больше не будет? Какой есть для этого механизм? О каких суммах идет речь? О чем мы говорим? Я не знаю. Мне неизвестно, есть ли какие-то конкретные цифры, я их не видел. Я думаю, это объясняется тем, что социал-демократы поддерживают "Северный поток-2" и бывшего канцлера ФРГ Шредера.

- Каким будет отношение к "Северному потоку-2" Джо Байдена, Тони Блинкена и других членов новой администрации США?

- Честно говоря, я думаю, команда Байдена надеется, что газопровод будет закончен до 20 января и уже не будет проблемой к тому времени, когда им придется иметь дело с Европой. Они очень хорошо знают Европу. Тони Блинкен свободно говорит по-французски. Джо Байден был в Европарламенте, где я с ним встречался. Он приезжал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Так что они знают, как все работает в Европе. И они, конечно, знают, что это неважно, каким путем Германия получает газ - через сухопутный или морской газопровод. Проблема заключается в том, как стабилизировать Украину, как остановить агрессию России против ее соседей. Российские войска все еще расположены в Южной Осетии, в Приднестровье, страны между ЕС и Россией все еще находятся в стратегическом тупике. Мы должны найти решение этой проблеме, в идеале совместно с Россией, но, если нужно, и без России.

Ведущий программы DW "вТРЕНДde" Константин Эггерт

- Но для Конгресса США этот вопрос все равно останется на повестке дня, несмотря на позицию Байдена. Есть вероятность, что противостояние с Вашингтоном и американские санкции в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток-2", останутся и после инаугурации президента Байдена.

- Да, такое возможно. Противостояние существует. Немецкая сторона хочет закончить газопровод. Россияне всегда говорят: немцы делают только то, что им говорят американцы. Это абсолютно не так. "Северный поток-2" - это германо-российский проект. Нравится вам это или нет, но это германо-российский проект. Американцам он не нравится, но Германия все равно хочет его достроить. И поэтому людям в Москве, которые думают, что Германия делает только то, что говорят американцы, стоит обратить внимание на "Северный поток-2".

- Если бы вы встретились с Владимиром Путиным, что бы вы ему посоветовали? Какие три шага, по вашему мнению, он мог бы предпринять для улучшения отношений с Германией и Евросоюзом?

- Во-первых, разрешить демократические выборы, демократическую оппозицию и открыть политическую систему в стране. Второе: признать, что национальные интересы России - это не альянс с Китаем против Европы и США. Китай не будет относиться к России на равных. Национальные интересы России - это европейские интересы. Пытаться сотрудничать с восточным гигантом, который просто использует Россию, вместо того чтобы налаживать связи с традиционными партнерами - это фундаментально неправильное понимание России и ее позиции в 21 веке.

А в-третьих, конечно, нужно найти способ организовать постсоветское пространство демократическим путем, с соблюдением как международного права, так и исходя из национальных интересов России. Вот три шага, которые я считаю необходимыми. Это фундаментальные стратегические шаги, но я думаю, что именно они приведут к лучшему будущему для России, чем то, которое хочет построить нынешнее российское руководство.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:24 Поделиться Ламбсдорф: Социал-демократы ФРГ влюблены в Северный поток-2 Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3mMx4 Немецкие социал-демократы влюблены в Северный поток-2: Александер Ламбсдорф "вТРЕНДde"