Коронавирус: все больше немцев готовы сделать прививку

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 101 млн жителей планеты. Более 2,1 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 73 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 28 января (время московское).

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Один из мобильных центров экспресс-тестирования в Братиславе

В Словакии завершено массовое экспресс-тестирование на коронавирус, в котором участвовали 2,95 миллиона жителей страны. Как сообщил премьер-министр Игорь Матович, 1,24 процента результатов были положительными. Тесты, проведенные по всей стране в течение девяти дней, формально были добровольными. Однако те жители страны, которые не имеют на руках документ об отрицательном результате теста, не смогут выйти на работу до 7 февраля. В Словакии с начала эпидемии выявлено более 241 тысячи случаев заражения, более 4,3 тысячи пациентов скончались, 202 тысячи выздоровели. В стране проживают 5,5 миллиона человек.

В США представили автоматы для тестирования на коронавирус

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Американская фирма Wellness4Humanity представила в Нью-Йорке первые автоматы с наборами для самостоятельного тестирования на наличие коронавируса. Комплекты выдаются при помощи штрих-кода, а результаты теста приходят уже следующий день по почте. Разместить такие автоматы планируется на станциях метро и в торговых центрах. В США с начала эпидемии зарегистрировано более 26 млн случаев заражения, скончались более 438 тысяч пациентов, выздоровевшими считаются около 16 млн человек.

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Командование бундесвера направило в Португалию специальную команду, которая должна оценить возможности внешней помощи в борьбе с эпидемией. Представитель Минобороны в Берлине подтвердил информацию, опубликованную ранее изданием Der Spiegel, об отправке в Португалию немецких военных экспертов.

Все больше немцев готовы привиться от коронавируса

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По данным специалистов Института социологических исследований в Алленсбахе, готовность населения Германии сделать прививку от коронавируса растет. Согласно результатам опроса, проведенного в середине января, 63 процента жителей ФРГ выразили желание пройти вакцинацию. В середине декабря, до начала прививочной кампании, этот показатель составлял 52 процента.

В то же время каждый пятый респондент заявил, что не будет делать прививку. Социологи также отметили, что готовность пройти вакцинацию коррелирует с возрастом опрошенных. Среди лиц моложе 30 лет готовы привиться 46%, среди 45-59-летних - 66%, в возрастной группе старше 60 лет - 75%.

В Белом доме призывают к расследованию причин пандемии коронавируса

Джен Псаки

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В США призывают провести полноценное международное расследование в отношении источника распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нам необходимо добраться до истоков в первые дни пандемии в Китае, и мы поддержим международное расследование, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным", - сказала Псаки на брифинге в среду.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 27 января >>>

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