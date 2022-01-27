 Коронавирус: В РФ выявили более 88 000 заражений за сутки | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2022

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Россия

Коронавирус: В РФ выявили более 88 000 заражений за сутки

Показатели суточного прироста заражений коронавирусом в РФ обновили очередной максимум. Омикрон-вариант SARS-CoV-2 к 27 января был выявлен в 74 регионах страны.

Женщина в маске на фоне Собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве (фото из архива)

Суточный прирост заражений коронавирусом в России, согласно данным из ежедневной сводки федерального оперативного штаба по заболеваемости, выписке и смертности за четверг, 27 января, составил 88 816 случаев. Это - новый пик с начала пандемии. Днем ранее, 26 января, суточный прирост заражений составил в стране 74 692 случая.

Больше всего новых заражений за истекшие 24 часа было зарегистрировано в Москве (26 586) и Санкт-Петербурге (11 808). Для обоих городов этот показатель также стал новым максимумом.

С начала пандемии вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 11 404 617 жителей России. 10 129 691 пациент сумел побороть инфекцию, 328 7790 человек стали жертвами болезни COVOD-19, причем 665 из них скончались за прошедшие 24 часа. Как отмечается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в данной статистике учитываются "только оперативно подтвержденные случаи с однозначным диагнозом смерти от коронавируса".

Число госпитализаций за сутки среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом, составило в РФ 12 807 случаев.

Отмечается, что к 27 января омикрон-вариант коронавируса, считающийся особенно заразным, был обнаружен в 74 регионах РФ.

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Контекст

В России зарегистрирован новый пик заражений коронавирусом

Суточный прирост заражений вирусом SARS-CoV-2 в России к утру 26 января составил 74 692 случая. Омикрон-вариант коронавируса выявлен в 72 регионах страны.  

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