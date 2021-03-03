Коронавирус: в Нью-Йорке вновь открылись кинотеатры

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 116 млн жителей планеты. Почти 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 92 млн пациентов. DW следит за событиями суббботы, 6 марта (время московское).

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Кинотеатры в Нью-Йорке спустя почти год вновь распахнули свои двери для зрителей. Они могут принимать не больше 25 процентов от максимально допустимого числа посетителей, а в каждом зале могут находиться не больше 50 человек. Ношение масок обязательно.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 5 марта >>>

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