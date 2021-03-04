Коронавирус: в Испании на Пасху ограничат передвижение между регионами

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 91 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 5 марта (время московское).

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Международный кинофестиваль в Карловых Варах перенесен из-за пандемии на конец августа, сообщили организаторы. Первоначально его планировалось провести в начале июля. Чехия сильнее других государств ЕС страдает от последствий пандемии. В стране с населением в 10,7 млн человек с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1,3 млн человек. 21 тысяча пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.





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В Испании ограничат передвижение между регионами в пасхальные праздники для сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом договорилось правительство с властями автономных сообществ. Во время Страстной недели и в длинные пасхальные выходные многие испанцы путешествуют и навещают родственников. Католическая Пасха в этом году приходится на 4 апреля.

Хроника пандемии 4 марта

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