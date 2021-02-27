 Коронавирус: Сенат США одобрил антикризисный пакет Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2021

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Мир

Коронавирус: Сенат США одобрил антикризисный пакет Байдена

Так называемый "Американский план спасения" Байдена предусматривает, кроме прочего, прямые выплаты населению, дополнительное финансирование закупок вакцины и помощь безработным.

Результаты голосования по антикризисному пакету Джо Байдена в Сенате, 6 марта 2021 года

Результаты голосования по антикризисному пакету Джо Байдена в Сенате

Сенат США одобрил подготовленный администрацией президента Джо Байдена пакет мер для оживления экономики в условиях пандемии коронавируса объемом 1,9 триллиона долларов. На голосовании в верхней палате американского парламента в субботу, 6 марта, проект был поддержан с минимальным перевесом в 50 против 49 голосов.

Для окончательного принятия за этот законопроект теперь должны проголосовать члены Палаты представителей. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится там уже 9 марта. Поскольку в нижней палате Конгресса большинство составляют демократы, эксперты считают принятие антикризисного пакета Байдена уже решенным вопросом.

Куда пойдут деньги из антикризисного пакета США

Планируется, что в случае принятия пакета жители США смогут начать получать выплаты уже в текущем месяце. Для большинства налогоплательщиков план Байдена предполагает прямые выплаты в размере 1400 долларов на человека. А семья с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов получит чек на сумму в районе 5 600 долларов.

Дополнительное финансирование предусмотрено также для помощи безработным, подготовки школ к открытию и закупок тестов на коронавирус для населения. Кроме того, средства, выделяемые из бюджета в рамках так называемого "Американского плана спасения" (American Rescue Plan), пойдут на ускорение производства и распределение вакцины от коронавируса. "Этот пакет мер выводит нас на путь, который ведет к победе над вирусом", - заявил Джо Байден, комментируя результаты голосования в Сенате.

Сумма в 1,9 триллиона долларов соответствует примерно десяти процентам годового ВВП США. Большинство республиканцев считает столь масштабную финансовую помощь экономике и населению чрезмерной. В конце декабря Конгресс США уже одобрил законопроект, предусматривающий выделение 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией и помощь пострадавшим. Кроме того, весной 2020 года были приняты конъюнктурные пакеты общим объемом почти три триллиона долларов.

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    Автор: Марина Барановская


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