Коронавирус: в Израиле привили двухмиллионного жителя страны

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 93 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 66 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 15 января (время московское).

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Команда избранного президента США Джо Байдена готовит пострадавшей от пандемии коронавируса экономике страны помощь размером в 1,9 миллиарда долларов. В частности, до 2 тысяч с 600 долларов будут увеличены одномоментные выплаты миллионам американцев, решение о которых было принято в декабре.

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В Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны - детская медсестра из города Рамла. Таким образом, вакцину получили уже более 20 процентов израильского населения. Нетаньяху объявил, что Израиль станет первой страной, победившей коронавирус.

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95 процентов всех сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на 10 стран, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge). Он призвал все страны к солидарности и борьбе за справедливое распределение вакцин.

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Росздравнадзор прокомментировал применение иностранных вакцин в России. В РФ, по данным ведомства, запрещено ввозить и применять не прошедшие регистрацию в стране вакцины от коронавируса, к которым относится и используемая в Германии вакцина BioNTech/Pfizer. Запрещено это делать и в международных медицинских центрах.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 января >>>

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