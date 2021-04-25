Коронавирус: в Германии расследуют подмену вакцины физраствором

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 147 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 125 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 26 апреля (время московское).

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Американская авиакомпания Alaska Airlines запретила члену Сената штата Аляска Лоре Рейнболд пользоваться своими услугами за неоднократное нарушение требований о ношении маски. На видеозаписи из международного аэропорта Джуно, обнародованной в социальных сетях несколькими днями ранее, сенатор спорит с сотрудниками перевозчика, указывающими ей, что защитная маска должна закрывать нос и рот. Сама женщина уверяет, что не слышала о внесении в "черный список", и рассчитывает в будущем вновь летать с Alaska Airlines.

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Полиция в германской земле Нижняя Саксония расследует инцидент с подменой вакцины физраствором в одном из прививочных центров. Его сотрудница объяснила, что заменила разбившуюся ампулу с препаратом BioNTech/Pfizer. В тот день прививки сделали около 200 человек, физраствор ввели шестерым. Тесты на наличие антител помогут установить, кому именно. Происшествие не угрожает здоровью посетителей центра, подчеркнули власти.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 25 апреля >>>

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