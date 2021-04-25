Меркель пообещала отменить ряд ограничений для привитых и переболевших COVID-19

Власти Германии намерены отменить ряд ограничительных мер для жителей страны, получивших прививку от коронавируса, а также для перенесших коронавирусную инфекцию. В частности, им не нужно будет предъявлять отрицательный тест на SARS-CoV-2 при посещении парикмахерских, непродовольственных магазинов и других заведений, где это требуется, пообещала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 26 апреля, после совещания с премьер-министрами федеральных земель.

Кроме того, на вакцинированных и переболевших не будет распространяться правило обязательного карантина по возвращении из других стран.

До конца июня будет отменена приоритетная вакцинация

Меркель также пообещала, что не позднее конца июня будет отменена приоритетная вакцинация для представителей определенных возрастных групп, профессий и групп риска. Это не значит, что после этого все желающие сразу же будут привиты, но каждый сможет записаться на вакцинацию, указала она. Глава правительства ФРГ также подтвердила, что до конца лета всем жителям страны будет сделано предложение о прививке.

Меркель также сообщила о намерении постепенно отменять ограничения, не являющиеся абсолютно необходимыми. "Главная цель - быстрое возвращение всем людям их возможностей и основных прав", - подчеркнула она и отметила, что последствия пандемии для жизни общества беспрецедентны за все послевоенное время. Вместе с тем полноценное возвращение к привычной жизни будет возможно "не так скоро", признала она.

Летние отпуска по-прежнему под вопросом

При этом Меркель отказалась давать однозначный ответ на вопрос о возможностях проведения летнего отпуска жителями страны. Это зависит от показателей заболеваемости, указала она.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), на 25 апреля почти 6 миллионов жителей ФРГ получили обе необходимые дозы вакцины от коронавируса и считаются полностью привитыми. 19,5 миллиона человек в 82-миллионной Германии получили, по меньшей мере, одну дозу. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции, по информации RKI, составляет в ФРГ 2,9 миллиона человек.

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