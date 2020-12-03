В ФРГ прошли протесты против коронавирусных ограничений

В ряде городов Германии, в том числе Дюссельдорфе, Бремене, Мангейме и Шверине, в выходные, 5 и 6 декабря, прошли массовые акции противников правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, а также контрдемонстрации сторонников этих мер.

В Дюссельдорфе, по оценке агентства dpa, 6 декабря на улицы вышли около 800 критиков карантинных ограничений. Изначально члены движения Querdenken 0711, выступившего организатором акции, указали в заявке 20 тысяч участников, однако позже сократили их число до 1000.

Вместе с этим в разных частях города на улицы вышли участники контрдемонстраций. В их числе были представители объединений "Дюссельдорф противится" (Düsseldorf stellt sich quer, DSSQ) и "Дюссельдорфский призыв" (Düsseldorfer Appell - это основанное в 1991 году гражданское объединение выступает против ксенофобии, расизма и антисемитизма). Кроме того, в демонстрациях в поддержку правительственных мер по борьбе с пандемией приняли участие представители церквей и профсоюзов, а также сотрудники больниц и персонал по уходу за пожилыми и немощными людьми.

Аналогичные акции состоялись 5 декабря в городе Шверине и прошли, по данным полиции, без каких-либо существенных правонарушений. "Из восьми заявленных мероприятий семь были содержательно направлены против действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в микроблоге полиции города.

В общей сложности в протестах в Шверине приняли участие около 350 человек. При этом 45 водителей выстроили свои машины в колонну.

Демонстрации против карантина, прошедшие вопреки запрету

В Бремене организаторам демонстрации против карантинных ограничений не удалось согласовать ее проведение с городскими властями. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации мэрия приняла решение запретить не только митинги сторонников движения Querdenken, но и любые спонтанные протестные акции.

Полиция в Бремене в районе сбора участников контрдемонстрации против движения Querdenken

Несмотря на это, во многих районах города корона-скептики все же вышли на улицы 5 декабря. В результате полиция, которая в этот день работала в усиленном составе, зафиксировала 700 случаев административных правонарушений и 70 случаев нарушения общественного порядка и вынесла более 900 предупреждений о запрете на нахождение на определенной территории. Двое сотрудников полиции при этом пострадали в столкновениях с протестующими.

Следить за порядком во время акции противников карантинных мер полиции Бремена помогали коллеги из шести других федеральных земель, а также сотрудники Федеральной полиции. Как пишет агентство EPD, в случае уличных беспорядков полиция имела возможность задействовать водометы. Кроме того, в ее распоряжении был вертолет.

В тот же день в Бремене состоялись восемь разрешенных демонстраций противников движения Querdenken. Численность одной из таких акций составляла, по данным полиции, до 300 человек.

В Мангейме городские власти, как и в Бремене, запретили протестное мероприятие движения Querdenken. В свою очередь, административный суд признал этот запрет правомерным, указав, что уже в призывах к демонстрациям критики карантинных мер дали понять, что не собираются придерживаться гигиенических ограничений. Несмотря на это, некоторые жители города 5 декабря все же вышли на улицы. В отношении них полиция зарегистрировала административные правонарушения.

Критика движения Querdenken

Полицейские задерживают в Дюссельдорфе участника акции против карантинных ограничений, пришедшего с плакатом правоэкстремистского содержания

Члены движения Querdenken ("Мыслить нестандартно") в последние недели выступили организаторами целого ряда прошедших по всей Германии демонстраций против карантинных мер. Из-за признаков радикализации отдельных участников этого движения некоторые политики подняли вопрос о необходимости изучить его деятельность ведомством по охране конституции.

В частности, более строгого отношения к движению Querdenken потребовала министр ФРГ по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey). "Ведомство по охране конституции должно проявлять активность там, где определенные группы словесно атакуют конституцию и планируют нападки на демократию", - заявила Гиффай в интервью издания медиагруппы Funke.

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