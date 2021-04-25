Коронавирус: в Германии привита почти четверть населения

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 148 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 125 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 26 апреля (время московское).

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Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, полностью прошедших вакцинацию, передает агентство Cyprus News Agency со ссылкой на министра туризма Савваса Пердиоса. По его словам, полностью прошедшие вакцинацию люди из 65 стран, границы с которыми недавно были открыты, смогут приехать на Кипр без предварительного тестирования и без пребывания на карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными носителями вируса.

В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные правила, вошли все государства-члены ЕС, Россия, Беларусь, Украина, страны Ближнего Востока, а также Канада и США. Привитым российской вакциной "Спутник V" также будет разрешен въезд в страну.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от поспешных выводов об особенностях индийского варианта коронавируса B.1.617. Представитель организации заявила, что ВОЗ наблюдает за ситуацией вокруг новой мутации и пока не считает ее вызывающей особенное беспокойство. До сих пор неясно, связан ли высокий рост заболеваемости COVID-19 в Индии с возникновением нового варианта, указали в ВОЗ. В последнее время в стране были проведены много праздничных и других мероприятий с участием большого числа гостей, отметили далее эксперты.

В Германии привита почти четверть населения

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В Германии по состоянию на 25 апреля обе прививки от коронавируса получили 7,2% населения (свыше 5,9 млн человек), сообщается на специализированном федеральном портале. При этом общая доля привитого населения страны достигла 23,4% (почти 19,5 млн человек). 25 апреля получили прививку в общей сложности 266 784 жителей Германии.

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В Казахстане началась вакцинация от COVID-19 отечественным препаратом, сообщает казахский телеканал Khabar. Регионы страны получили первые 50 тысяч доз вакцины QazVac. Первыми будут привиты медики, учителя и полицейские, которые еще не были привиты "Спутником V". Прививку получил также министр здравоохранения страны Алексей Цой.

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В Ирландии после длившегося несколько месяцев локдауна вновь открываются спортивные площадки и зоопарки. Детям и подросткам разрешено собираться группами до 15 человек для занятий спортом на открытом воздухе. На похоронах разрешается присутствие не более чем 25 гостей. В мае правительство страны намерено обсудить возможность новых ослаблений карантинных мер. Заведения общепита в Ирландии остаются закрытыми.

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В Шотландии

В британских регионах Шотландия и Уэльс после четырехмесячного локдауна возобновляют работу пабы, кафе и рестораны. При этом в Уэльсе заведения общепита могут обслуживать посетителей только на открытом воздухе. В Шотландии часы работы ресторанов ограничены до 20.00, алкогольные напитки посетителям разрешено распивать только под открытым небом.

В Индии - вновь самый большой в мире прирост заболеваемости

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В Индии за сутки выявлен 352 991 новый случай коронавируса. Так, в стране уже пятый день подряд достигается самый большой в мире суточный прирост. Количество жертв коронавируса увеличилось на 2812 до 195,1 тыс., что также стало максимальным приростом для страны.

Общее количество зараженных COVID-19 в Индии, где проживают около 1,35 млрд человек, с начала пандемии выросло до более 17 млн. Индийские больницы переполнены, ряд других государств решили оказать стране помощь, в частности, поставками медикаментов.

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В России за последние сутки выявлено 8803 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Так, общее число зараженных с начала пандемии выросло до 4 771 372. Количество жертв COVID-19 выросло на 356 до 108 588.

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Все взрослые жители Нью-Дели могут получить прививку от коронавируса бесплатно, сообщил главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал. Одновременно он призвал производителей вакцин гарантировать единую для всей страны цену одной дозы прививки - 150 рупий (в пересчете - 1,66 евро).

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и главы правительств 16 федеральных земель во второй половине дня 26 апреля обсудят ход вакцинации населения Германии. В числе основных вопросов - как увеличить объемы поставок вакцин, кому поставлять больше таких препаратов - центрам вакцинации или семейным врачам, какие именно категории граждан следует прививать в первую очередь, а также какими правами должны пользоваться те, кто уже получил прививку.

В Санкт-Петербурге запрещено посещение лесопарков

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Скульптура в Санкт-Петербурге в память о погибших от ковида медработниках

Власти Санкт-Петербурга, ссылаясь на борьбу с коронавирусом, запретили с 26 апреля по 12 июля посещать леса и лесопарки - делать это разрешено только в целях работы. Запрещен и въезд транспорта в лес, кроме дорог общего пользования. Согласно официальным данным, на данный момент в городе с начала пандемии были инфицированы в общей сложности более 400 тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.

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В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 11 907 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 299 325 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 60 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 81 624. Выздоровели более 2,91 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 169,3 случая заражения (днем ранее - 165,6). Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Италия ослабляет ограничения. Рестораны и бары могут вновь обслуживать клиентов за пределами помещений. Кинотеатры, театры и концертные залы вновь распахнули свои двери, однако залы могут быть заполнены не больше, чем на 50 процентов. Большинство областей республики переведены в категорию "желтых" зон.

Германия окажет помощь Индии в борьбе с COVID-19

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Германия отправит в Индию медицинский кислород и лекарственные препараты для борьбы с инфекцией, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Он выразил солидарность со второй по численности населения страной мира, в последние дни ставшей новым эпицентром пандемии COVID-19.

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Завершившие вакцинацию от COVID-19 туристы из США смогут вновь посетить ЕС уже летом, не исключила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью изданию The New York Times. Американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, указала она. Соединенные Штаты достигли значительного прогресса в кампании вакцинации, отметила фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии не назвала конкретные сроки возобновления поездок, увязав это с эпидемиологической ситуацией.

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В Ираке число погибших при пожаре в багдадской клинике для ковид-пациентов выросло до 82 человек, а раненых - до 110, сообщило министерство внутренних дел. Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии. СМИ называли в числе причин пожара короткое замыкание и неисправный кислородный баллон.

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Лора Рейнболд

Американская авиакомпания Alaska Airlines запретила члену Сената штата Аляска Лоре Рейнболд пользоваться своими услугами за неоднократное нарушение требований о ношении маски. На видеозаписи из международного аэропорта Джуно, обнародованной в социальных сетях несколькими днями ранее, сенатор спорит с сотрудниками перевозчика, указывающими ей, что защитная маска должна закрывать нос и рот. Сама женщина уверяет, что не слышала о внесении в "черный список", и рассчитывает в будущем вновь летать с Alaska Airlines.

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Полиция в германской земле Нижняя Саксония расследует инцидент с подменой вакцины физраствором в одном из прививочных центров. Его сотрудница объяснила, что заменила разбившуюся ампулу с препаратом BioNTech/Pfizer. В тот день прививки сделали около 200 человек, физраствор ввели шестерым. Тесты на наличие антител помогут установить, кому именно. Происшествие не угрожает здоровью посетителей центра, подчеркнули власти.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 25 апреля >>>

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