 В Брюсселе разогнали протест против ограничений из-за пандемии | Новости из Германии о Европе | DW | 06.09.2020

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Европа

В Брюсселе разогнали протест против ограничений из-за пандемии

Около 350 человек вышли на улицы Брюсселя с протестом против повсеместного ношения масок и других ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Протесты против ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, в Брюсселе, 6 сентября 2020 года

Протесты против коронавирусных ограничений в Брюсселе

В Брюсселе в воскресенье, 6 сентября, прошла массовая демонстрация против ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. По информации бельгийского онлайн-издания Le Soir, в ней приняли участие около 350 человек.

В ходе этой акции были задержаны как минимум два человека. Один из них подозревается в том, что ударил в лицо полицейского, которого после этого пришлось доставить в больницу.

По словам официального представителя полиции Оливье Слосса, большая часть протестующих, выступавших, в том числе, против повсеместного ношения масок, пришла на акцию без них. На плакатах, которые принесли с собой активисты, были такие надписи, как "Я дышу свободно", "Живи своей жизнью, эпидемия закончилась" и "Убитые маской".

Штрафы за отсутствие масок на улице в Брюсселе

Именно из-за отсутствия масок, а также из-за того, что протестующие не соблюдали социальную дистанцию, акцию было решено прекратить. По словам Оливье Слосса, полиция не применяла против демонстрантов специальные средства типа газа. Решение о прекращении демонстрации полицией было принято после того, как собравшиеся не отреагировали на несколько устных предупреждений, подчеркнул Слосс.

В Бельгии ношение масок обязательно для всех лиц старше 12 лет как на государственных, так и и частных территориях. В Брюсселе ношение масок обязательно даже на свежем воздухе, если речь идет о центральных улицах. Штраф за нахождение в таком районе бельгийской столицы без маски составляет 250 евро. Предыдущая демонстрация против ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, прошла в Брюсселе 16 августа.

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    Автор: Марина Барановская


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