Коронавирус: Словакия вернула России большинство доз "Спутника V"

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 3 июля (время московское).

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Правительство ФРГ увеличило список стран, въезд из которых разрешается в различных целях, включая туризм. Начиная с 4 июля посещать Германию могут жители Армении, Азербайджана, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Косово и Черногории, Канады, Брунея, Иордании и Катара. Ранее в этот список уже входили 15 государств.

Любой житель этих стран может въехать в Германию без какой-либо важной причины и независимо от своего статуса вакцинации.

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Словакия продала значительную часть доз вакцины "Спутник V" обратно в Россию. Причина этого шага - низкий интерес населения страны к российской вакцине, сообщило Министерство здравоохранения в Братиславе. Словакия вернула России 160 000 из 200 000 доз, импортированных в марте, которые продавались по первоначальной цене 9,95 доллара за штуку.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 июля >>>

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