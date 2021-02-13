Коронавирус: Полиция разогнала акцию протеста в Никосии

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 109 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 81 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 14 февраля (время московское).

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Кипрская полиция разогнала с помощью водометов и слезоточивого газа несанкционированную демонстрацию в Никосии, которую организовали в центральной части города противники ограничений, введенных правительством острова в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19. По информации местной прессы, задержаны не менее восьми участников акции.

Хроника пандемии 13 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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