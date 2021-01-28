Коронавирус: пандемия привела к падению реальных доходов россиян

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 102 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 73,8 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 29 января (время московское).

Самый загруженный в мире пассажирский авиамаршрут временно закрыт

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Великобритания приостановила пассажирское авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами и двумя африканскими государствами - Бурунди и Руандой в свете распространения нового варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике. Мера не коснется подданных Соединенного Королевства и граждан Ирландии, а также лиц, имеющих право проживать в этих государствах и обязанных по прибытии отправиться на 10-дневный домашний карантин, объяснил британский министр транспорта Грант Шэппс. Маршрут между Лондоном и Дубаем за время пандемии получил статус самого загруженного в мире.

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Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году упали на 3,5 процента, выяснила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Это вызвано резким падением экономической активности и сжатием спроса в крупных секторах экономики вследствие пандемии. Показатель отстает уже на 10,6 процента от уровня 2013-го, который стал последним годом устойчивого роста доходов. В 2014-2017 годах реальные доходы населения РФ снижались, в 2018-м выросли на 0,1 процента, а годом позднее - на 1 процент.

В пекинском парке Шичахай

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В Китае за истекшие сутки выявлено еще 52 заражения, в 16 случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, с начала ведения статистики вирус был обнаружен у 89 378 человек, 4636 больных COVID-19 скончались. 82 940 выздоровели и выписаны.

В Германии показатель распространения вируса - вновь ниже 100 случаев

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 022 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 192 850 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 839 человек, общее число летальных исходов составило 55 752. Выздоровели более 1,88 млн человек. Между тем показатель распространения инфекции стабильно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 94,4 случая заражения. Днем ранее он впервые опустился ниже 100. Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер предусмотрено при снижении этого индикатора до 50 случаев.

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В Евросоюзе не исключают ограничения экспорта в Великобританию производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer. Газета The Independent ссылается на главу Евросовета Шарля Мишеля, который якобы изучает такую возможность с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Этот шаг вызван дефицитом вакцин от коронавируса в связи с сокращением компанией AstraZeneca поставок препарата в ЕС на 67% в 1-м квартале 2021 года. Одной из причин сокращения поставок в Евросоюз является то, что AstraZeneca активизирует обеспечение вакциной Великобританию, где в том числе производится препарат. В компании же это объясняют тем, что контракт на британские поставки был заключен раньше, чем с Брюсселем.

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Американская фармкомпания Novavax заявила, что по итогам клинических испытаний в Великобритании эффективность ее вакцины против коронавируса составляет 89,3 процента. По предварительным данным, препарат от Novavax также эффективен против недавно обнаруженных мутаций вируса. Результаты исследования, в котором приняли участие 15 000 человек в возрасте от 18 до 84 лет, позволяют начать процесс лицензирования препарата в Великобритании, ЕС и других странах.

Португалия закрывает с 31 января выезд из страны

Самолет португальской авиакомпании TAP Air Portugal

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В связи с новым пиком числа заражений и летальных исходов правительство Португалии ужесточило противоэпидемические меры. Начиная с воскресенья, 31 января, вводится двухнедельный запрет на выезд из страны и пограничный контроль на границе с Испанией. В течение последних суток в стране выявлены 16 432 новых случая заражения, 303 человека умерли.

В Португалии проживают более 10 млн жителей. С начала эпидемии от COVID-19 здесь умерли 11 608 человек, причем более 3000 пациентов - только за последние две недели. С 15 января в Португалии действует локдаун.

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В Бразилии число инфицированных с начала эпидемии превысило 9 миллионов. За сутки в стране зарегистрировано 61 811 новых случаев заражения, от последствий коронавирусной инфекции скончались 1386 пациента. Общее число инфицированных составило 9 млн 58 тыс. 687. Выздоровевшими считаются 7 млн 877 тыс. 337 человек. Скончались с начала эпидемии 221 547 человек. В Бразилиипроживают около 210 миллионов человек.

Генеральный секретарь ООН привился от коронавируса

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса. "Мне повезло, и я испытываю чувство благодарности от того, что сегодня получил первую дозу вакцины от COVID-19", - написал Гутерриш в Twitter. Он призвал к тому, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде, подчеркнув, что безопасность каждого - это безопасность для всех. Прививку 71-летний политик получил в центре вакцинации, расположенном в помещении одной из школ нью-йоркского района Бронкс.

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Василий Лановой

В Москве от последствий коронавирусной инфекции на 88-м году жизни скончался известный российский актер Василий Лановой. 2 января, после того как тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат, актер был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что у Ланового отсутствовали тяжелые симптомы, однако была диагностирована пневмония с поражением 5 процентов легких. После нескольких недель лечения его состояние улучшилось, но в последнюю ночь актер был переведен в реанимацию.

В США медики-пенсионеры привлечены к кампании вакцинации

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Чтобы ускорить прививочную кампанию, правительство США разрешило участвовать в ней врачам и медсестрам, уже вышедшим на пенсию. Разрешение распространяется на всех медиков, у которых срок лицензии на врачебную практику истек в течение последних пяти лет. Кроме того, все лицензированные медсестры и врачи имеют право участвовать в кампании вакцинации на территории всей страны, заявило министерство здравоохранения в Вашингтоне. До сих пор такие полномочия действовали лишь внутри одного штата.

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Из-за южноафриканского варианта мутировавшего коронавируса Австралия приостанавливает въезд из Новой Зеландии без карантина еще на трое суток. Власти объясняют эту меру необходимостью защитить население Австралии от более контагиозной мутации. Несколько дней назад у двух жителей Новой Зеландии был обнаружен южноафриканский вариант коронавируса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 января >>>

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