Коронавирус: "британский" вариант не приводит к более тяжелым формам болезни

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 137 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 13 апреля (время московское).

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Вариант коронавируса B 1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, не приводит к более тяжелым формам заболевания, пишет медицинский журнал The Lancet Infectious Diseases. Исследователи изучили данные 341 пациента. Среди заразившихся этой мутацией болезнь протекала в тяжелой форме или привела к летальному исходу в 36 процентах случаев. А среди больных, у которых нашли иной вариант возбудителя инфекции, этот показатель составил 38 процентов. В то же время авторы исследования, представленного в журнале The Lancet Public Health, уточнили, что выявленная в Великобритании мутация примерно в 1,35 раза заразнее первоначального варианта.

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Школьники в канадском городе Миссиссога

Все школы канадской провинции Онтарио переходят на дистанционное обучение, заявил премьер-министр самого населенного региона страны Даглас Форд. Он объяснил решение большим количеством случаев инфицирования из-за распространения более заразных вариантов вируса. Сроки возобновления работы учебных заведений в прежнем формате неизвестны.

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Ирландия не будет использовать препарат шведско-британской компании AstraZeneca для вакцинации лиц моложе 60 лет. Ряд стран Европы уже приостанавливали использование этого препарата. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались. После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) Германия и большинство других стран возобновили применение вакцины AstraZeneca.

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Различия в скорости и масштабе кампаний вакцинации вызвали резкую критику генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Такая ситуация угрожает здоровью и благосостоянию каждого человека, отметил он. Генсек ООН указал на необходимость обеспечить справедливый доступ к лекарственным препаратам в любой точке земного шара. Многие государства до сих пор не начали прививать сотрудников сферы здравоохранения и граждан из наиболее уязвимых категорий, указал он. По словам Гутерриша, около 75 процентов имеющихся запасов вакцин от COVID-19 находятся в распоряжении 10 процентов стран.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 апреля >>>

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