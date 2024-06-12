Доклад ООН: Израиль и ХАМАС виновны в военных преступлениях

Независимая международная следственная комиссия ООН по правам человека обвинила Израиль и несколько палестинских организаций в военных преступлениях. Израиль совершил "преступления против человечности в виде истребления, убийств, сексуальных преследований, направленных против палестинских мужчин и мальчиков, принудительного переселения, пыток и бесчеловечного и жестокого обращения", говорится в отчете комиссии, представленном в среду, 12 июня.

Комиссия также указала, что действия ХАМАС и шести других палестинских вооруженных группировок 7 октября, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля тоже рассматриваются как военные преступления. "ХАМАС и палестинские вооруженные группировки должны немедленно прекратить ракетные обстрелы и освободить всех заложников. Захват заложников является военным преступлением, - подчеркивается в документе.

В докладе отмечается, что "огромное" количество жертв среди гражданского населения в Газе и повсеместное разрушение гражданских объектов и инфраструктуры были неизбежным результатом израильской стратегии, предпринятой с намерением нанести максимальный ущерб, игнорируя принципы различия, соразмерности и надлежащих мер предосторожности.

Израиль обвинил комиссию в предвзятости

Председатель комиссии, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, заявила, что Израиль должен немедленно прекратить свои боевые действия, а ХАМАС - ракетные обстрелы израильской территории.

По заявлению авторов документа, Тель-Авив препятствовал проведению комиссией расследований и ее доступу в зону боевых действий. Пресс-служба ООН заявила, что этот доклад представят государствам 19 июня на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Посол Израиля в Совете ООН по правам человека в Женеве Мейрав Шадар обвинила комиссию в антиизраильской предвзятости. "Это еще раз доказало, что все ее действия служат политической повестке дня, направленной против Израиля", - заявила Шадар.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.