  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Доклад ООН: Израиль и ХАМАС виновны в военных преступлениях

Сергей Куприков
12 июня 2024 г.

Независимая международная следственная комиссия ООН по правам человека представила доклад, вызвавший острую критику Израиля.

https://p.dw.com/p/4gwsE
Заседание Совета ООН по правам человека в Женеве
Заседание Совета ООН по правам человека в ЖеневеФото: Salvatore Di Nolfi/dpa/KEYSTONE/picture alliance

Независимая международная следственная комиссия ООН по правам человека обвинила Израиль и несколько палестинских организаций в военных преступлениях. Израиль совершил "преступления против человечности в виде истребления, убийств, сексуальных преследований, направленных против палестинских мужчин и мальчиков, принудительного переселения, пыток и бесчеловечного и жестокого обращения", говорится в отчете комиссии, представленном в среду, 12 июня.

Комиссия также указала, что действия ХАМАС и шести других палестинских вооруженных группировок 7 октября, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля тоже рассматриваются как военные преступления. "ХАМАС и палестинские вооруженные группировки должны немедленно прекратить ракетные обстрелы и освободить всех заложников. Захват заложников является военным преступлением, - подчеркивается в документе.

В докладе отмечается, что "огромное" количество жертв среди гражданского населения в Газе и повсеместное разрушение гражданских объектов и инфраструктуры были неизбежным результатом израильской стратегии, предпринятой с намерением нанести максимальный ущерб, игнорируя принципы различия, соразмерности и надлежащих мер предосторожности.

Израиль обвинил комиссию в предвзятости

Председатель комиссии, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, заявила, что Израиль должен немедленно прекратить свои боевые действия, а ХАМАС - ракетные обстрелы израильской территории.

По заявлению авторов документа, Тель-Авив препятствовал проведению комиссией расследований и ее доступу в зону боевых действий. Пресс-служба ООН заявила, что этот доклад представят государствам 19 июня на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Посол Израиля в Совете ООН по правам человека в Женеве Мейрав Шадар обвинила комиссию в антиизраильской предвзятости. "Это еще раз доказало, что все ее действия служат политической повестке дня, направленной против Израиля", - заявила Шадар.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сектор Газа. Тысячи людей идут вдоль моря на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Несмотря на предостережения израильской армии, тысячи палестинских беженцев, укрывавшихся от боевых действий на юге, начинают возвращаться на север сектора Газа. Фотогалерея DW.
Конфликты18 апреля 2024 г.7 фото
external

Север Израиля под обстрелами со стороны Ливана. Что думают жители о конфликте?

Север Израиля под обстрелами со стороны Ливана. Что думают жители о конфликте?

Напряженность на северной границе Израиля с Ливаном в последние недели усиливается. Армия обороны Израиля ведет приграничную борьбу с группировкой боевиков "Хезболла" с тех пор, как 8 октября они начали ракетные обстрелы.
Конфликты26 мая 2024 г.03:25 мин.
Город Рафах в секторе Газа

Ближневосточный тупик: ЕС в поисках мира между Израилем и Палестиной

Ближневосточный тупик: ЕС в поисках мира между Израилем и Палестиной

Еще несколько стран ЕС признали Палестину государством. Но у Евросоюза нет единой концепции преодоления кризиса на Ближнем Востоке путем реализации принципа "два государства для двух народов".
Политика28 мая 2024 г.
Показать еще