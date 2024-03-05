Израиль отозвал своего постпреда из ООН

Израиль отозвал своего постпреда в ООН Гилада Эрдана, обвинив генсека организации в попытке замолчать доклад о массовых изнасилованиях, совершенных боевиками ХАМАС во время их нападения на Израиль 7 октября.

Израиль отозвал своего постоянного представителя в Организации Oбъединенных Наций Гилада Эрдана "для немедленных консультаций". Об этом сообщил в понедельник, 4 марта, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. При этом он обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в попытке замолчать представленный ранее в тот же день всемирной организацией доклад о множестве актов сексуального насилия, совершенных боевиками ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

"Последний доклад ООН подробно описывает зверства ХАМАСа, совершенные 7 октября, включая массовые убийства, изнасилования и другие систематические сексуальные преступления. Однако председатель (имеется в виде генсек ООН - Ред.) молчит. Пришло время действовать, Антониу Гутерриш. ХАМАС должен быть признан во всем мире террористической организацией, а поддерживающие его страны должны быть названы спонсорами терроризма", - написал Кац в соцсети X .

Сам Гилад Эрдан по этому поводу заявил: "ООН потребовалось пять месяцев, чтобы наконец признать совершение шокирующих преступлений на сексуальной почве во время атаки ХАМАС. Теперь, когда появился доклад о сексуальных злодеяниях и сексуальном насилии, которым подвергаются наши заложники в секторе Газа, позорное молчание ООН, которая не проводит ни одного обсуждения по этому вопросу, вопиет до небес".

Между тем, пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик отверг обвинения в адрес своего шефа в том, что тот якобы пытается замолчать доклад. По его словам, Гутерриш, напротив, "полностью поддерживал" работу над составлением этого документа, которая велась под руководством Прамилы Паттен, специального представителя ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта. Дюжаррик также обратил внимание на тот факт, что доклад в итоге был обнародован.

Доклад ООН об изнасилованиях при нападении ХАМАС на Израиль

Паттен представила доклад 4 марта. В нем говорится, что есть "однозначная и убедительная информация о том, что в отношении заложников (захваченных боевиками ХАМАС. - Ред.) было совершено сексуальное насилие, включая изнасилования, сексуальные пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение". В документе также отмечается, что сейчас террористы могут продолжать совершать подобное с удерживаемыми ими заложниками.

При этом авторы доклада отклонили некоторые выдвинутые в отношении боевиков ХАМАС обвинения в изнасилованиях, сочтя их "необоснованными".

Информация для доклада собиралась сотрудниками ООН в Израиле в первой половине февраля.

Новые обвинения в адрес БАПОР

Израильские военные 4 марта опубликовали аудиозапись, на которой, как они утверждают, террорист, работающий учителем арабского в школе БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - Ред.)", говорит о том, что удерживает в плену нескольких израильских женщин, называя их "рабынями". Подтвердить подлинность этой записи с помощью независимой экспертизы не представляется возможным.

"Согласно нашим разведданным, более 450 террористов, принадлежащих к террористическим организациям сектора Газа, в основном к ХАМАСу, также являются сотрудниками БАПОР", говорится, кроме того, в заявлении армии Израиля.

В тот же день в БАПОР заявили, что израильские военные в секторе Газа пытали их сотрудников, в том числе применяя к ним сексуальное насилие, чтобы выбить из них признания в участии в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее израильская сторона уже неоднократно обвиняла сотрудников БАПОР в пособничестве террористам ХАМАС. В январе руководство агентства заявило, что разорвало контракты с несколькими обвиняемыми и начали в их отношении внутреннее расследование. Целый ряд западных стран, включая США и Германию приостановили финансирование БАПОР до окончания расследования.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 2000 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября. Руководство Израиля заявило, что многие из заложников уже погибли.

В минувшие выходные в Египте должны были пройти переговоры о временном перемирии между ХАМАС и Израилем, приуроченном к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Однако Израиль бойкотировал встречу. В правительстве страны заявили, что делегаты от Израиля отправятся в Египет только после того, как ХАМАС предоставит поименный список заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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