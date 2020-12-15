В Германии клоуны выступают перед домами престарелых (фото)

Йютербог • Про этих больничных клоунов из потсдамского благотворительного общества "Смех помогает" ("Lachen hilft") мы уже рассказывали в нашей рубрике "Кадр за кадром" - не далее как прошлой весной. Обычно они посещают больных детей в клиниках, чтобы хотя бы немного развлечь их, порадовать и оказать психологическую поддержку. Во время локдауна они начали делать это с помощью видеозвонков, а сейчас перед Рождеством также дают представления перед домами престарелых.

Выступление в Йютербоге. Фотографии

Клоуны на Рождество

Как отмечает информационное агентство dpa, на проведение этих выступлений во время локдауна получено специальное разрешение от ведомства здравоохранения. Хотя прямых контактов с жителями не возникает, так как клоуны не заходят в помещения, все они регулярно проходят проверку на коронавирус.

Многие пожилые жители таких центров сейчас очень сильно страдают от ограничений, вызванных пандемией - в особенности, из-за невозможности спонтанно и регулярно видеться с ближними, как раньше. Посетители должны проходить тестирование и соблюдать строгие предписания. Людям не хватает близости и общения с родными и перед Рождеством это чувствуется особенно остро. Уже скоро ситуация должна улучшиться - в Германии начнется массовая вакцинация. Первыми прививки будут делать, в частности, людям старше 80-ти лет, а также жителям и персоналу домов престарелых.

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