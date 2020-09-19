Куда уехал цирк: как артисты и животные выживают в условиях пандемии

Цирковые представления на Рождество и Новый год традиционно входят в праздничную программу в Германии. Но в условиях локдауна отменены, конечно, и они. "Рождественский цирк в Крефельде, к сожалению, отменяется в связи с пандемией", - сообщается на сайте Цирка Пробст , который планировал провести рождественское представление. Подобные объявления опубликованы, в частности, на сайтах рождественских цирков в Ксантене, Кельне, Бонне. Переносит свою программу на сезон 2021-2022 года и Цирк Ронкалли в Берлине.

Боннский рождественский цирк обращается на своей странице в интернете к любителям цирковых представлений со словами сожаления по поводу отмены своей программы и объясняет, насколько тяжело выживать цирку как предприятию в условиях пандемии: "Все наши зарубежные артисты уже были приглашены и предвкушали цирковой сезон с представлениями перед счастливыми зрителями и сияющими глазами детей... Прерывается наша 14-летняя традиция. Месяцы интенсивной подготовки были напрасны, существенные материальные затраты безвозвратно потеряны. Вынести все это нелегко".

Касса пуста, но цирк не сдается

Пока еще Боннский рождественский цирк держится на плаву и надеется продолжить свою программу в следующем году. Выживать в условиях локдауна, вызванного пандемией коронавируса, циркам, как и другим предприятиям развлекательной индустрии, действительно нелегко. Насколько положение драматично показывает пример Цирка братьев Барелли . В настоящее время цирк разместился в зимних квартирах в Бургвальд-Эрнстхаузене. "Здесь мы можем пребывать благодаря щедрой поддержке владельцев, пока политики не разрешат нам вновь ездить и выступать. Но наша касса пуста", - говорится на сайте цирка.

"Поэтому мы обращаемся к нашим фанатам и друзьям с просьбой, которая нам дается очень нелегко: пожалуйста, помогите вашими пожертвованиями нам выжить", - призывают Барелли, поясняя, что речь идет о трех семьях (шесть взрослых, трое детей), а также о работниках цирка и, конечно, о цирковых животных, для которых необходимы запасы корма, чтобы они могли пережить несколько месяцев. Приветствуются разного рода пожертвования для людей и животных, в том числе сено, морковь и корм для собак, - объясняется на сайте. Все это желающие могут принести в цирк лично и, пользуясь возможностью, познакомится с цирковыми животными, соблюдая при этом все гигиенические предписания, которые действуют в Германии в условиях пандемии (в первую очередь ношение масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра).

"Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться", - сказал в интервью Bild директор цирка Тимми Барелли (Timmy Barelli). Его цель - не только выстоять в нелегких условиях пандемии, но и сделать Circus Gebrüder Barelli со временем самым крупным цирком мира.

Клоуны в автомойке и львиные экскременты

Цирк Кроне уже сейчас считается самым крупным цирком Европы. Он был основан в 1905 Карлом Кроне (Carl Krone). В летний сезон цирк разъезжает с представлениями по стране, а зимой останавливается в Мюнхене, где у него есть и постоянное здание для цирковых представлений - Kronebau. Как выживает этот цирк при коронакризисе? "Мы всегда хорошо хозяйничали и кое-что накопили. Благодаря антикризисной помощи мы надеемся еще продержаться", - ответила на вопрос DW директор цирка Яна-Мандана Лейси-Кроне (Jana Mandana Lacey-Krone).

О том, каковы расходы на содержание цирка, свидетельствует следующая цифра - примерно три тысячи евро в день цирк расходует только на корм и содержание цирковых животных. Причем надо учитывать, что звери - не бездушный реквизит, ими надо заниматься, выводить на манеж, даже если нет зрителей. Как справляется с этой задачей Circus Krone? "Со всеми животными проводятся ежедневные тренировки в нашем цирковом здании в Мюнхене", - отметила директор цирка.

Автомойка спасет цирк? Клоуны за работой

Цирк Кроне нашел ряд креативных решений. Во время пандемии была открыта автомойка, где машины моют веселые клоуны (правда, сейчас она закрыта, как сообщается на сайте). Кроме того, цирк решил продавать упакованные в стеклянные банки львиные экскременты. Но кто и зачем его покупает? Оказывается, своим резким запахом он отгоняет животных, которых покупатели не хотят видеть, например, у своего дома или хозяйства, - кошек, диких кабанов или куниц. Пользуется ли такой товар спросом? По словам Яны-Манданы Лейси-Кроне к концу ноября цирк продал более двух тысяч упаковок этого необычного продукта.

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