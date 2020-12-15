Где будут делать прививки жителям Германии (фото)

Франкфурт-на-Майне / Вольфсбург / Фрайбург / Бамберг / Трир / Нюрнберг / Ханау • В последние недели заканчивающегося года повсюду в Германии были созданы центры вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Они готовы начать работу, как только первая вакцина будет официально допущена в Евросоюзе.

Здесь мы собрали несколько фотографий, сделанных корреспондентами информационного агентства dpa в разных немецких городах и регионах. Посмотреть, где они находятся, можно на интерактивной карте медицинской газеты Ärzte Zeitung.

Центры вакцинации в Германии. Фотографии

План центра вакцинации в Вольфсбурге

Студенты в роли статистов участвуют в тестировании центра вакцинации во Фрайбурге

Информационные таблички на входе в центр вакцинации в Бамберге

Члены пожарной команды в роли статистов во время подготовки к работе центра вакцинации в Трире

Студент-медик в роли вакцинируемого во время пробной "прививки" во Фрайбурге

Мобильная станция вакцинации в Нюрнберге. В таких автобусах будут делать прививки на месте, например, в домах престарелых

Бейджи для сотрудников центра вакцинации в Ханау

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