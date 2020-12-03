Вакцины от коронавируса в Германии будут хранить на военном складе (фото)

Квакенбрюк • Эта казарма медико-санитарной службы бундесвера находится около нижнесаксонского города Квакенбрюка в общине Артланд. Здесь расположен военный склад медикаментов и медицинских материалов - аптека вооруженных сил ФРГ, в которой служит около 250 солдат и офицеров. Она входит в структуру военно-морского флота и участвует, помимо прочего, в обеспечении международных миссий - например, в Мали. В прошлом году на программу модернизации этого подразделения было выделено семь миллионов евро - в частности, на возведение новых складских и жилых помещений.

Артландская казарма. Фотографии

Центральный склад вакцин от коронавируса

По данным немецких СМИ, сейчас в Артландской казарме (Artlandkaserne) создается главный центр хранения и распределения вакцин от коронавируса в Германии. Первыми об этом в начале текущей недели сообщили еженедельник Spiegel и общественно-правовая медиакомпания NDR со ссылкой на свои источники в бундесвере.

Планы официально не разглашались, чтобы избежать возможных акций со стороны противников вакцинации и прочих скептиков или попыток саботажа. Министерство обороны информацию подтвердить отказалось, но на фотографиях информационного агентства dpa видны, в частности, внешние блоки холодильных установок, необходимых для хранения вакцин при низких температурах.

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