Китай занял первое место в неофициальном зачете Паралимпиады

Сборная Китая возглавила итоговую медальную таблицу Паралимпийских игр в Токио, завоевав в общей сложности 207 медалей. Китайские паралимпийцы заняли первое место в неофициальном командном зачете по количеству золотых (96), серебряных (60) и бронзовых (51) наград. Знаменосцем сборной КНР на официальной церемонии закрытия Паралимпиады вечером в воскресенье, 5 сентября, станет баскетболист, серебряный призер Чжан Сюэмэй.

На втором месте неофициального зачета - сборная Великобритании, завоевавшая 41 золотую, 38 серебряных и 45 бронзовых медалей, на третьем месте - США с 37 золотыми, 36 серебряными и 31 бронзовой наградой.

Россияне на четвертом месте, украинцы - в Top10

Российские паралимпийцы завоевали в общей сложности 118 медалей, это их лучший показатель за все время выступлений на летних Паралимпийских играх. Кроме того, россияне повторили рекорд Паралимпиады в Лондоне по числузолотых медалей (36) и заняли четвертую позицию в итоговом рейтинге, завоевав также 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты представляли команду Паралимпийского комитета России (ПКР) и не имели права демонстрировать символы российского государства.

В десятку лидеров неофициального медального зачета вошли также Нидерланды, Украина, Бразилия, Австралия, Италия и Азербайджан. Германия заняла 12-ю строчку в таблице - после Японии. Паралимпийские игры в Токио должны были состояться с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но были отложены из-за пандемии. В них участвовали около 4400 атлетов более чем из 60 стран.

Многие жители Токио выступали против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в их городе из-за пандемии. Против организации соревнований проходили массовые протесты. За время Игр в японской столице резко выросли показатели заражений коронавирусом, власти ужесточили ограничительные меры и ввели режим ЧС. Как Олимпиада, так и Паралимпиада проходили при практически полном отсутствии зрителей на трибунах.

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