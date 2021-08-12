В Японии подтвержден максимальный прирост заражений SARS-CoV-2

Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Японии стал максимальным с начала пандемии. За истекшие 24 часа в стране выявлено свыше 20 тысяч случаев, сообщают местные СМИ в пятницу, 13 августа. При этом 5773 заражения пришлись на Токио, что стало наибольшим показателем с момента проникновения вируса в Японию. В городе до 1 сентября действует режим чрезвычайной ситуации.

По сведениям японских медиа, летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако окончательное решение ожидается после встречи представителей правительства страны и Международного паралимпийского комитета 16 августа. Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. На летних Олимпийских играх в Токио, завершившихся несколькими днями ранее, почти все состязания прошли без зрителей.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 205 млн жителей планеты, свыше 4,3 млн больных этой инфекцией умерли, около 185 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 36 млн) и летальных исходов (свыше 618 тысяч) приходится на США. В 125-миллионной Японии вирус обнаружен у 1,08 млн человек, более 15,3 тысячи больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, свыше 930 тысяч выздоровели и выписаны.

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