  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаМолдова

Молдова обвиняет Абрамовича во вмешательстве в выборы

Евгений Жуков
14 декабря 2024 г.

По данным Службы информации и безопасности Молдовы, Роман Абрамович оказывал поддержку молдавскому бизнесмену Илану Шору, руководившему кампанией по дискредитации референдума и президентских выборов в республике.

https://p.dw.com/p/4o9Vj
Российский миллиардер Роман Абрамович (фото из архива)
Роман Абрамович (фото из архива)Фото: Anthony Anex/KEYSTONE/picture alliance

Молдавская спецслужба утверждает, что Россия организовала вмешательство в избирательный процесс в Молдове, прибегнув к разветвленной схеме, главную роль в которой играл беглый пророссийский олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове на 15 лет за банковское мошенничество. Согласно докладу Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы, который представил в парламенте в четверг, 12 декабря, глава ведомства Александр Мустяцэ, работе по компрометации референдума о евроинтеграции и президентских выборов в республике содействовал, в частности, и российский олигарх Роман Абрамович.

Среди доказательств причастности Абрамовича к деятельности по дестабилизации в Молдове, СИБ называет то, что в ноябре 2023 года он встречался с Шором, который вылетел из Израиля в Турцию на частном самолете Абрамовича. Кроме того, по данным спецслужбы, после переезда Шора в РФ российский миллиардер предоставил ему дом и машину, а в построенном Абрамовичем под Москвой крупнейшем еврейском религиозно-культурном центре "Жуковка" имя Шора значится среди спонсоров. Утверждается также, что Абрамович поддерживал блок "Победа", который был создан Шором для участия в выборах в Молдове, а его юридическое сопровождение обеспечивала Рола Брентлин, которую СИБ называет личным помощником российского олигарха.

Служба информации и безопасности Молдовы указывает, что для работы по компрометации референдума и выборов в Москве был создан оперативный центр во главе с Иланом Шором, которому предоставили как финансовые, так и медийные, технические и логистические ресурсы.

Выступая в парламенте в Кишиневе, Александр Мустяцэ заявил, что стратегия России на 2025 год заключается в проникновении аффилированных или контролируемых лиц и организаций в политическую среду Молдовы с целью получить контроль над парламентом и другими институтами страны. По его словам, эта стратегия опирается на подкуп политиков и избирателей, дезинформацию и манипуляции, а также уличные акции и беспорядки.

Победа Майи Санду над Александром Стояногло

В первом туре президентских выборов в Молдове, состоявшемся 20 октября, ни один из кандидатов не преодолел порог в 50 процентов голосов. За действующего главу государства - занимающую проевропейскую позицию Майю Санду - проголосовали 42,49 процента избирателей. Представитель оппозиционной Партии социалистов и бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 25,95 процента.

В ходе второго тура 3 ноября Санду заручилась поддержкой свыше 55 процентов избирателей, а ее соперника поддержали 44,8 процента. В Евросоюзе поздравили Санду с переизбранием, обвинив при этом Россию в "массовом вмешательстве" в молдавские выборы.

Поддержка евроинтеграции Молдовы

Референдум о евроинтеграции прошел одновременно с первым туром выборов. Сторонники вступления в ЕС одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдова оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Интервью с Клаудией Рот: чем ЕС может помочь Молдове бороться с дезинформацией из России

Интервью с Клаудией Рот: чем ЕС может помочь Молдове бороться с дезинформацией из России

Госминистр в ведомстве федерального канцлера по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот прокомментировала вмешательство России в недавние выборы и референдум в Молдове. Она считает, что ЕС и Германия должны делать больше для обеспечения свободы прессы в стране и вести диалог с населением о том, что им обещает евроинтеграция.
Политика31 октября 2024 г.10:47 мин.
external

"Вы спасли Молдову!": Майя Санду празднует победу на выборах

"Вы спасли Молдову!": Майя Санду празднует победу на выборах

Переизбрание Майи Санду на президентских выборах в Молдове аналитики предсказывали еще в первом туре, ведь с ней конкурировали сразу десять оппозиционных кандидатов. Однако и второй тур держал избирателей в напряжении до самого конца, ведь после подсчета голосов внутри страны небольшое преимущество было у Александра Стояногло, считающегося пророссийским оппонентом Санду.
Политика4 ноября 2024 г.02:59 мин.
Московский Кремль на фоне здания МИД РФ

Комментарий: Уроки выборов в Молдове и Грузии - Россия не отстанет

Комментарий: Уроки выборов в Молдове и Грузии - Россия не отстанет

Молдове, Грузии и другим странам, которые хотят построить демократию и сохранить независимость, нужно защищаться от деструктивного влияния Кремля, остающегося генератором нестабильности, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика5 ноября 2024 г.
Показать еще