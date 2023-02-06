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Американский истребитель F-16Фото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance
КонфликтыУкраина

Киев будет просить истребители на Мюнхенской конференции

Даниил Сотников
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 февраля.

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На 349-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 7 февраля (время московское).

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На грядущей Мюнхенской конференции по безопасности Украина будет убеждать партнеров в необходимости поставок боевых самолетов и дальнобойных ракет, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", - заявил Кулеба.

По его словам, Киеву не принципиально, какие истребители будут поставлены первыми. "Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую именно модель делать основную ставку",- объяснил министр, назвав сомнения западных стран "психологическими барьерами".

Хроника событий 6 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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