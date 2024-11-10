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Катар продолжит быть посредником в переговорах по Газе

Анатолий Арни
10 ноября 2024 г.

В Дохе прокомментировали сообщения о прекращении посреднической роли Катара в переговорах между Израилем и ХАМАС.

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Люди на руинах здания в секторе Газа, разрушенного в результате авиаудара
Разрушения в секторе Газа (ноябрь 2024 года)Фото: Abd Elhkeem/REUTERS

Сообщения СМИ о прекращении участия Катара как одного из посредников в непрямых переговорах между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников были неточными. Об этом в субботу, 9 ноября, пишет агентство dpa со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

Катарский дипломат скорректировал сообщения СМИ, уточнив, что Доха не планирует прекращать свою роль в переговорном процессе, если стороны "стороны проявят волю и серьезность, чтобы положить конец жестокой войне". По данным dpa, за десять дней до этого Катар уведомил стороны конфликта о том, что страна приостановит посредничество, если Израиль и радикальные исламисты не достигнут соглашения.

Переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара начались вскоре после начала военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, которой предшествовала масштабная атака ХАМАС на музыкальный фестиваль и кибуцы на юге Израиля 7 октября 2023 года. Обе стороны конфликта неоднократно заявляли о нежелании продолжать обсуждение возможного перемирия.

Катар отрицает сообщения о закрытии офиса ХАМАС в Дохе

Представитель МИД Катара также опроверг сообщения о том, что власти страны потребовали от ХАМАС закрыть офис движения, открытый в Дохе в 2012 году.

"Основная цель катарского офиса - быть каналом связи между заинтересованными сторонами", - прокомментировал ситуацию аль-Ансари. По его словам, существование офиса радикальных исламистов в Дохе помогло добиться временного прекращения огня в секторе Газа, о котором стороны договорились в конце 2023 года. Во время кратковременного перемирия боевики ХАМАС отпустили порядка 40 израильтян, похищенных ими в ходе атаки на Израиль.

Жители Израиля вновь призвали власти приложить усилия к освобождению заложников

Тем временем в Израиле вечером 9 ноября вновь прошли многочисленные протестные акции с призывами к властям страны добиться освобождения заложников, похищенных боевиками ХАМАС. Среди демонстрантов были и ранее освобожденные заложники, которые также критикуют бездействие властей. "Нельзя игнорировать тот факт, что в течение 400 дней 101 похищенный просто ждет, когда кто-то придет и спасет их, и это одиночество продолжается, 400 дней - это слишком долго", - цитирует The Times of Israel Ноа Аргамани, освобожденную военными ЦАХАЛ в июне в ходе боевых действий в секторе Газа. Точное число до сих пор остающихся в живых заложников ХАМАС при этом неизвестно - по данным израильской разведки, десятки из них погибли в плену.

В акции в Тель-Авиве принял участие посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он раскритиковал власти Израиля, заявив, что для некоторых местных политиков "судьба заложников - лишь одна из целей (военной операции. - Ред.), и уж точно не главная".

Зайберт отметил, что делает подобные заявления "как представитель Германии", люди с гражданством которой также остаются в заложниках ХАМАС: "Это немцы или члены семей немцев, и мы хотим их вернуть".

Новая волна критики властей Израиля началась после того, как 5 ноября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта. Глава Минобороны ранее критиковал власти за отсутствие плана по урегулированию ситуации в Газе - в том числе и послевоенном устройстве в секторе, которое, по мнению Галанта, не должно предусматривать военный контроль со стороны Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.  Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

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