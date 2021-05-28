Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" призвала расширить санкции против Минска

Кандидат на пост канцлера ФРГ от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала расширить санкции ЕС против белорусских властей в связи с захватом самолета Ryanair и задержанием находившегося в нем блогера и журналиста Романа Протасевича. В интервью изданию Bild в понедельник, 31 мая, она заявила о необходимости ввести штрафные меры в отношении нефтяной отрасли Беларуси.
"Нефтяной бизнес является важнейшим источником (финансирования властей Беларуси. - Ред.). Поэтому в первую очередь необходимо распространить санкции, которые сейчас направлены на отдельных людей, на нефтяные операции", - указала она. Вместе с тем Бербок подчеркнула, что режим Александра Лукашенко удерживается, прежде всего, "за счет поддержки Кремля". Поэтому проект строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) является "таким центральным геополитическим вопросом", отметила она далее.
Лидер "зеленых" против "Северного потока - 2"
Одновременно лидер "зеленых" обвинила правительство ФРГ в двойной стратегии в отношении Украины. "С одной стороны, они говорят, что поддерживают санкции Европейского Союза, с другой стороны, федеральное правительство поддерживает газопровод "Северный поток - 2", который именно эти санкции перечеркивает", - заявила она и призвала к отказу от СП-2, жесткому курсу в отношении РФ, но продолжению диалога.
Бербок также выразила готовность к переговорам о создании правительственной коалиции со всеми демократическими партиями, в том числе с Левой партией, позиции которой по ряду тем существенно отличаются от программы "зеленых". Прежде всего, во внешней и европейской политике у "зеленых" имеются "большие расхождения" с левыми, а также отчасти социал-демократами и консервативным блоком ХДС/ХСС, отметила она, приведя в пример политику в отношении России.
Захват самолета Ryanair
Белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.
После посадки в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако было проведено задержание двух пассажиров - белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги. 24 мая инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.
"Северный поток -2" в Германии поддерживают не все.
Правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков. Против завершения проекта Nord Stream 2 выступают США и многие страны Европы. "Северный поток - 2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95 процентов. В настоящее время подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.
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Автор: Владимир Дорохов